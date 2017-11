Els treballadors d'Amazon a Itàlia faran vaga pel Black Friday

Els treballadors de l'únic centre de distribució d'Amazon a Italià faran vaga aquest divendres, coincidint amb la jornada de rebaixes del Black Friday, segons han informat els sindicats convocants. La plantilla demana millores salarials en forma de bonus, ja que considera que Amazon Itàlia "ha tingut un creixement enorme i els diners per retribuir-los existeixen".

En un comunicat, els sindicats han avisat que més de 500 treballadors del centre de distribució de Castel San Giovanni, on treballen unes 2.000 persones, ja s'han sumat a la convocatòria. Així doncs, asseguren que la productivitat en aquesta planta logística "és altíssima i els sacrificis exigits [a la plantilla] no s'han traduït en un increment retributiu més enllà dels mínims del contracte col·lectiu".

Per la seva banda, Amazon ha assegurat que els salaris dels seus treballadors "són els més alts en el sector de la logística i inclouen beneficis com descomptes per a compres" a la botiga. A més, en un comunicat la companyia ha afirmat que els empleats tenen una assegurança sanitària i assistència mèdica privada.

L'empresa destaca que mantindrà els terminis d'entregues durant la campanya del Black Friday malgrat l'aturada dels treballadors. Itàlia, on Amazon va arribar fa una dècada, també ha adoptat aquesta onada de promocions amb què als Estats Units inauguren les compres de Nadal.