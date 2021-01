La justícia considera que 748 'riders' de Deliveroo eren falsos autònoms

Nou cop de la justícia a les aplicacions de repartiment a domicili. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emès aquest dimarts una sentència a favor de 748 missatgers de Deliveroo que van denunciar la plataforma pel model laboral que els obliga a treballar com a autònoms. La magistrada de la sala 24 del social considera, doncs, que el que hi ha entre els repartidors i la companyia britànica és una relació laboral, i no mercantil.

La decisió de TSJC dona per bones les investigacions de la Inspecció de Treball i exposa les raons per les quals els riders haurien de ser considerats empleats de Deliveroo. Per exemple, la sentència recorda que per organitzar les comandes s'utilitzen eines informàtiques amb les quals els missatgers han de comunicar en quins torns treballaran o si han tingut una incidència que els obliga a canviar l'horari. A més, també insisteix que és la plataforma qui fixa els criteris per poder accedir a les franges més cotitzades, com ara el percentatge de disponibilitat o haver signat el contracte trade que va posar en marxa l'empresa.

"Els repartidors poden rebutjar les comandes que els entren a través de l'aplicació, si bé el volum de comandes acceptades i rebutjades forma part de la mètrica que es té en compte per a l'assignació d'hores de feina per part de l'empresa", reconeix la sentència del TSJC. De fet, també recull que Deliveroo va avisar els repartidors que havia acomiadat alguns riders per haver declinat entregues després d'acceptar-les i els alertava que aquesta pràctica "perjudica molt el servei".

A l'espera del Suprem i el ministeri

En aquest sentit, la magistrada insisteix en el fet que els missatgers no tenen ni veu ni vot a l'hora de fixar les condicions del servei, ja que és l'aplicació qui determina els preus i les condicions de l'entrega. "Cap dels repartidors va tenir capacitat per negociar els preus dels seus serveis perquè estan determinats per l'empresa", apunta el text judicial.

La mateixa sentència admet que molts dels arguments que presenta són similars als que va exposar el Tribunal Suprem quan va considerar falsos autònoms els repartidors de Glovo el setembre passat. La més alta instància encara s'ha de pronunciar sobre un altre cas que afecta Deliveroo i que permetria unificar la jurisprudència al voltant del treball en plataformes. Paral·lelament, el ministeri de Treball negocia amb els agents socials per arribar a un acord sobre una llei que reguli aquest fenomen.