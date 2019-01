Els taxistes de Madrid tornen a protestar a les portes de Fitur en el quart dia de vaga

El quart dia de vaga dels taxistes de Madrid per reclamar una regulació dels VTC ha començat aquest dijous amb un nou tall de la carretera de circumval·lació M-40, a l'alçada de l'accés a la fira de Madrid (IFEMA) on se celebra la fira de turisme internacional, Fitur. La policia ha carregat contra els manifestants per desallotjar-los. Centenars de taxistes han passat la nit als voltants d'IFEMA, tot i que a mig matí s'han començat a dispersar per traslladar les mobilitzacions a altres punts de la ciutat.

A IFEMA hi queden encara taxistes, envoltats de policia per facilitar l'accés dels visitants a Fitur, però menys que en dies anteriors. Aquest matí, desenes de taxis es concentren davant l'Assamblea de Madrid per reclamar solucions al conflicte que enfronta el sector del taxi amb el de les plataformes com Uber i Cabify.

Les administracions intenaran aquest dijous desencallar el conflicte i posar punt i final a la vaga amb una reunió entre representants de la Comunitat de Madrid i de l'ajuntament que dirigeix Manuela Carmena. El govern regional i l'ajuntament de Madrid estudiaran solucions viables per resoldre el conflicte.

El president de la Comunitat, Ángel Garrido (PP), proposa un marc regulatori regional pels VTC, però vol que siguin els ajuntaments els qui estableixin quin ha de ser el temps mínim de contractació. A Madrid hi ha unes 16.000 llicències de taxis i més de 6.500 d'Uber i Cabify.