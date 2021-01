La venda de cotxes es desploma un 29% a Catalunya en l'any de la pandèmia

La venda de cotxes es va desplomar un 28,82% a Catalunya l'any 2020 per l'impacte de la pandèmia del covid-19, segons les dades publicades aquest dissabte per la patronal catalana de la distribució d'automòbils Fecavem i el Gremi del Motor.

Segons aquestes dades, l'any 2020 es van matricular a Catalunya un total de 108.831 turismes, quan l'any anterior van ser 159.696. Malgrat tot, la caiguda de matriculacions a Catalunya se situa per sota del 30% que havia previst la patronal i és inferior a la del conjunt de l'Estat, que ha sigut del 32,3%.

Malgrat la caiguda, al mes de desembre hi va haver un repunt de les vendes, de manera que es van superar les 12.000 matriculacions per les compres d'última hora de particulars i empreses, així com per les automatriculacions dels concessionaris, segons Fecavem i el Gremi del Motor.

Es tracta d'un repunt que aquestes patronals atribueixen en gran part a la intenció dels compradors d'evitar l'increment de l'impost de matriculació del 2021, que patirà una pujada del 5% per al 40% dels vehicles que es venen, i també per l'interès de les marques d'evitar les sancions per les emissions i que han incentivat l'automatriculació per part dels concessionaris. Segons les patronals, un altre factor que ha incentivat les vendes al desembre és la fi dels incentius a la compra dels plans Moves i Renove.

Crítiques al Govern

Fecavem i el Gremi del Motor han criticat la "falta de sensibilitat dels governants i de totes les administracions", i han reclamat la col·laboració de les administracions per recuperar el sector. En aquest sentit, segons les patronals, el Govern no ha tingut cap mena de consideració pels usuaris i ha decidit aplicar l'impost del CO2 a Catalunya, tot i que el mateix president de Fecavem i el Gremi del Motor, Jaume Roura, ha reclamat a les diferents conselleries no fer-ho.