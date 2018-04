La venda d'habitatges a Catalunya va augmentar un 8,8% al febrer respecte al mateix mes de l'any anterior, segons l'estadística de transmissió de drets de propietat publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En total a Catalunya es van vendre al febrer 6.610 habitatges, i es manté com segona comunitat amb més operacions, només superada per Andalusia, amb 7.950 operacions, i per davant del País Valencià, amb 6.420 operacions, i Madrid, amb 6.138 compravendes.

En el conjunt de l'Estat es van vendre al febrer 41.480 habitatges, un 16,2% més que el mateix mes de l'any anterior. La venda de pisos va créixer a totes les comunitats, tret d'Extremadura, on es va registrar un descens del 2,9%.

No obstant això, l'augment de Catalunya té un ritme inferior al de la mitjana espanyola. Els augments més elevats es van produir a Cantàbria (42,1%), Castella-la Manxa (27,5%) i Astúries (25,5%). Respecte a les vendes per cada 100.000 habitants, el País Valencià encapçala el rànquing, amb 164 vendes; seguit de les Balears, amb 140; Cantàbria, amb 126; d'Andalusia, amb 121; i Madrid, amb 120. A Catalunya es van vendre 114 habitatges per cada 100.000 habitants.

L'habitatge de segona mà continua impulsant el mercat. A Catalunya, del 6.610 habitatges venuts, 5.562 (84%) eren usats i 1.048 (16%) nous. A Espanya, 33.963 (82%) eren de segona mà i 7.517 (18%) nous.