Els nous hàbits de mobilitat disparen la compra de motos

Els nous models de mobilitat, sobretot a les grans ciutats, amb restriccions als cotxes per motius de trànsit i ambientals, han disparat la venda de motos a Catalunya i a Espanya. Les dades del primer trimestre del 2019 ho demostren: a Catalunya les matriculacions de motos entre el gener i el març van augmentar un 7,1% i les de ciclomotors un 26,1%, mentre que a Espanya els augments van ser del 18,1% en el cas de les motos i del 23,6% en el dels ciclomotors.

I això que ja es venia d’un any extraordinari, el 2018, en què a Catalunya la venda de vehicles de dues rodes va augmentar un 10,3%. Cal buscar-ne la causa en dos factors: un corrent de fons, els nous hàbits, i un factor més conjuntural, que és el bon temps d’aquest hivern passat. “Vivim en plena transformació de la mobilitat urbana i la gent busca solucions per als nous reptes”, explica a l’ARA José María Riaño, secretari general d’Anesdor, la patronal espanyola de les dues rodes. “La moto dona resposta a aquests reptes i cada cop més gent opta per aquest mitjà de transport”, afegeix.

L’altre factor té menys pes. “La moto té un marcat caràcter estacional i a l’hivern, amb el fred i la pluja, se’n compren menys -explica Riaño-. Però aquest hivern suau ha fet que se n’hagin venut més”. No obstant això, caldrà veure amb les dades del segon trimestre quina part de l’increment de vendes obeeix a l’aposta dels ciutadans per la moto i quina part és només un avançament de les vendes perquè ha fet bon temps, explica aquest dirigent de la patronal.

En els nous models de mobilitat s’ha de distingir entre els ciutadans que opten per la moto com a vehicle propi en substitució del cotxe per als seus desplaçaments urbans i els nous models basats en les aplicacions de lloguer o moto compartida, el motosharing. La patronal ho té comptabilitzat. Aquests nous models creixen molt, però encara suposen una quota molt petita dels desplaçaments i de les vendes de motos. A Barcelona l’any 2017 es van vendre 1.038 motos i ciclomotors per a aplicacions de moto compartida, i el 2018 van ser 2.133, cosa que suposa un creixement molt espectacular, del 105%, però mínim respecte al total.

“Les flotes de sharing no tenen gaire incidència en el total del mercat de la moto” explica Riaño, malgrat que reconeix que “sí que tenen una especial incidència, juntament amb les flotes de delivery [repartiment], en el creixement de la moto elèctrica”. “En aquest cas suposen el gran gruix”, explica José María Riaño, que no obstant això matisa que “el fenomen del sharing és important, interessant, però no és el que impulsa el mercat”.

De fet, algunes dades ho corroboren. La venda de motos elèctriques a Catalunya va créixer molt el 2018, un 93,3%, fins a arribar a les 2.606 unitats. Però el seu pes en el total del mercat va ser molt mínim, només el 5,7% de totes les motos venudes. Dit a la inversa, un 94,3% dels vehicles de dues rodes que es van vendre l’any passat van ser de motor de combustió. Del primer trimestre d’aquest any no hi ha dades segregades de Catalunya, però a l’Estat es van vendre 480 motos elèctriques, un 50,3% menys que el mateix trimestre de l’any passat. Les motos elèctriques venudes a Espanya el primer trimestre van ser només un 1,3% del total. En el cas dels ciclomotors, el percentatge millora fins a un 28,8%.

En tot cas, la moto elèctrica és encara una part molt mínima del parc de les dues rodes, que supera els tres milions de vehicles a tot l’Estat. Això significa un 10,1% de totes les motos de l’Estat, un percentatge que a Barcelona és del 22% dels vehicles i un 30% dels desplaçaments diaris, segons Anesdor. De fet, Barcelona és la província amb més vehicles de dues rodes, 457.051, i supera la segona província, que és Madrid, amb 264.184 unitats. Però on hi ha més densitat de motos és a Girona, amb 10.471 vehicles per cada 100.000 habitants.

LES CLAUS

1. Qui fa créixer el mercat de la moto a Catalunya?

Tot i que el canal de venda per a lloguer creix pel boom del motosharing i el d’empreses també millora per les empreses de repartiment de menjar i la logística de l’última milla, qui realment fa créixer el mercat són els particulars, explica el secretari general de la patronal Anesdor, José María Riaño.

2. Com es reparteix el mercat per canals de venda?

Segons les dades de la patronal, l’any 2018 a Catalunya les vendes de motos a particulars van ser un 85% del total, mentre que les vendes per a flotes d’empreses van ser el 13% i per a lloguer el 2%. En el cas dels ciclomotors hi va haver més equilibri: un 44,8% de les vendes van ser a particulars, un 43,8% a flotes de lloguer i un 11,2% a flotes d’empresa.

3. Quin pes tenen els vehicles elèctrics?

Les motos i ciclomotors elèctrics a Catalunya van créixer un 93% el 2018 però encara són una part petita de les vendes totals, en concret un 5,7%. Un 94,3% de les vendes corresponen a motos i ciclomotors amb motor de combustió.