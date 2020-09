Les vendes del comerç minorista cauen un 9% a l'agost a Catalunya

Les vendes del comerç minorista de Catalunya no remunten. La xifra de negoci del sector estava a l'agost un 9,3% per sota d'un any enrere, i la caiguda acumulada des del gener és de l'11,3%. Segons les dades que publica aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el Principat és la tercera comunitat amb la davallada més forta, cosa que l'organisme relaciona amb la falta de turisme.

"Les comunitats més dependents del turisme pateixen les caigudes més grans en les vendes minoristes, amb baixades anuals del 15,3% a les Illes Balears i del 14,2% a les Canàries", apunta. Malgrat tot, en realitat només hi ha tres comunitats autònomes on el consum al petit comerç va repuntar a l'agost en comparació amb el del 2019: Madrid (+2,6%), el País Basc (+1,9%) i la Rioja (1,7%).

En conjunt, la facturació del petit comerç cau un 4,6% a tot l'Estat en comparació amb un any enrere, i empitjora en gairebé un punt la taxa del juliol. Les vendes, però, van millorar un 1,8% respecte al mes previ. Aquest increment –indica l'INE– és generalitzat a tots els productes, excepte en el camp de l'alimentació, els equips per a la llar i els equips personals. L'organisme identifica també que aquest mes les vendes de les grans cadenes creixen un 1,6% en comparació amb el juliol, amb un matís: queden igual a les grans superfícies i cauen a les petites cadenes i a les empreses situades en un sol lloc.

El segment que segueix disparat és el del e-commerce. En aquest sentit, els comerços que venen online van facturar a l'agost un 21,4% més que al juliol i un 41% més que l'any passat.

En el cas de l'ocupació, cap indicador queda en positiu. La xifra cau un 3,4% a tot Espanya, i Catalunya torna a estar entre les comunitats més afectades, amb una reducció del 3,5%. La superen, altre cop, les Illes Balears i les Canàries, però també Andalusia i Múrcia. El conjunt de caigudes és similar a les registrades al mes de juliol, cosa que s'explica amb els expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO). D'un mes a un altre només creix l'ocupació a les petites cadenes i només ho fa un 0,4%.