Les vendes del comerç minorista van tornar a caure al juliol per cinquè mes consecutiu

Les vendes del comerç minorista van baixar al juliol el 5,6% a Catalunya i el 3,7% a Espanya respecte al mateix mes de l'any passat. Això suposa que aquest indicador va encadenar el seu cinquè mes consecutiu a la baixa després de l'esclat al març de la pandèmia de covid-19, segons dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. Per contra, el comerç online va incrementar un 19,9% la facturació al conjunt d'Espanya.

Les estadístiques també apunten que el comerç minorista català va patir una caiguda del 3,4% en l'ocupació aquest juliol respecte a la de l'any passat, una xifra que se situa a l'1,5% si se sumen els set primers mesos de l'any, segons l'INE. De mitjana, la pèrdua d'ocupació a l'Estat el juliol va ser una mica superior, del 3,6%.

Per béns, la caiguda de la facturació a Catalunya es va concentrar sobretot en l'equipament personal, és a dir, productes dedicats a la persona, com ara vestit, telèfons o altres, àmbit en què va caure un 26,1%, segons els càlculs de l'Observatori. En el cas de l'alimentació, la reducció va ser molt menor, de l'1,2%, mentre que les vendes d'equipament de la llar (electrodomèstics, mobles) van créixer un 2,3% respecte a un any enrere. "La situació del mes de juliol mostra una certa millora del comerç al detall ja iniciada al juny, després d'uns mesos amb un impacte important en l'àmbit comercial per les mesures implementades per mitigar els efectes de la crisi sanitària", diu l'entitat.

En comparació amb el juny, les vendes sí que van millorar, concretament un 10,1% a Catalunya, amb l'equipament personal encapçalant la pujada gràcies al desconfinament, amb un augment del 17,5%. La facturació en equipament de la llar i en alimentació van pujar un 5,8% i un 9,1%, respectivament.

Catalunya es troba entre les comunitats autònomes més afectades, que són les que tenen un sector comercial més dependent del turisme, amb les Balears encapçalant el rànquing de retrocessos amb un ensorrament de la facturació del 14,8%, seguides per l'altre arxipèlag, les Canàries, amb un 13,2%. A l'altre extrem, cinc comunitats van incrementar les vendes del comerç, amb Astúries al capdavant amb una pujada del 2,3%.

En el conjunt d'Espanya, el comerç minorista encadena tres mesos consecutius d'augments intermensuals de la facturació, encara que el de juliol va ser el més moderat dels tres, amb un 1,1%, ja que al maig i juny es van registrar augments del 19,4% i del 17,7%, respectivament, segons l'INE. En tot cas, l'increment de les vendes del comerç minorista al maig, juny i juliol contrasta amb els forts retrocessos que es van registrar al març (-15,1%) i abril (-20,1%), els dos mesos més durs de confinament.

L'INE també observa "més dinamisme" del petit comerç, amb creixements mensuals de les vendes del 2,8% en les empreses amb un únic local i del 3,1% en les petites cadenes. Per contra, les grans cadenes i les grans superfícies van retallar la seva facturació un 1,2% i un 0,9%, respectivament, en relació al mes anterior.