Les vendes de cotxes creixen un 14% a Catalunya al gener

Les matriculacions de turismes i tot terrenys a Catalunya van arribar a les 15.368 unitats durant el mes de gener. Aquesta dada representa un creixement del 14,4% respecte al mateix mes de l'any passat, segons les dades que han fet públiques aquest dijous les associacions de fabricants (Anfac), venedors (Ganvam) i concessionaris (Faconauto).

Catalunya és de fet la segona comunitat que ha registrat més matriculacions -només per darrera de Madrid que ha superat les 35.000 unitats- i representa el 15% del total de matriculacions fetes a tot Espanya. Madrid, que també encapçala aquest rànquing té el 34% de la quota de mercat de tot l'Estat. De fet, tot i aquest creixement de gener, l'increment a Catalunya se situa per sota de la mitjana espanyola, que en total va matricular 101.661 cotxes al gener, un 20,3% més que el mateix mes de 2017.

Les dades d'Anfac indiquen que el canal de particulars va vendre un total de 52.253 turismes a Espanya, un 15,6% més que al gener del 2016. El canal d'empreses va vendre 33.189 unitats, el 26,4% més que fa un any i el mercat d'empreses de lloguer va fer compres de 16.219 cotxes, el 24% més. Adolfo Randulfe, director de comunicació d'Anfac, ha explicat que ''l'any arrenca amb una xifra de matriculacions per sobre de les esperades'' i col·loca les vendes en xifres equivalents al gener del 2008 quan va començar la crisi.

Per companyies, l'automobilística alemanya Volkswagen es va situar com la més venuda al mercat espanyol al mes de gener, amb 8.909 unitats, cosa que suposa un increment del 34,5% respecte al mateix mes de 2017. A més, el seu model Golf es va posicionar com el cotxe més venut, amb 3.334 lliuraments, un 45,5% més que fa un any, segons dades del sector.

En el rànquing de les marques més venudes a Espanya el gener, la segona posició és per a Seat (filial de Volkswagen), que va vendre 8.540 unitats, un 30,9% més respecte al mateix mes del passat any. En tercer lloc es va situar Peugeot, amb 7.518 matriculacions, i un augment del 30,8%, i la quarta posició va ser per Opel, amb un total de 6.887 entregues, xifra que representa una baixada del 5,6% respecte el gener de 2017.