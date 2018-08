Les vendes de les empreses a Espanya acumulen quasi dos anys de creixement

Les vendes en el conjunt de les empreses espanyoles van registrar una nova millora aquest mes de juny. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la facturació de les firmes del territori va créixer un 4,9% respecte al mateix període de l'any passat i ja acumula 23 mesos consecutius a l'alça.

Les dades proporcionades per l'INE assenyalen que aquest augment es deu, sobretot, al sector del comerç, que va veure com la seva xifra de negocis es disparava un 6,1%. A Catalunya, aquesta activitat va veure's castigada des de l'octubre per la inestabilitat política i una meteorologia adversa. No obstant això, segons Comertia (l’associació que agrupa al voltant de 60 empreses del sector), les vendes durant al juny van tornar a registrar un repunt.

D'altra banda, les indústries extractives i els serveis no financers van créixer un 4,3% i un 4,8%, respectivament, mentre que el sector especialitzat en el subministrament d'energia elèctrica i aigua va patir un retrocés de l'1,5%.

No obstant això, l'augment de les vendes registrat aquest mes de juny és inferior al mes de maig, quan van créixer un 6%. De fet, aquest és el ritme mitjà al qual ha evolucionat la xifra de negocis durant els últims 23 mesos.