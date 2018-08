Els vigilants de l'aeroport de Girona convoquen dos dies de vaga al setembre

Nou conflicte laboral als aeroports catalans. Els vigilants de seguretat de l'aeroport de Girona han convocat aquest divendres dues jornades de vaga per als dies 8 i 12 setembre. La plantilla de Segurisa –que té la concessió d'aquest servei des del juny– denuncia que l'empresa no respecta els acords amb Foment i els sindicats sobre els plusos dels treballadors.

Segons han explicat a l'ARA fonts sindicals, el ministeri havia pactat que els vigilants rebessin almenys un plus de 120,17 euros per rotació i productivitat i un altre de 207,36 euros per haver de fer servir els aparells de radioscòpia amb els quals s'escanegen els equipatges dels passatgers. Ara bé, asseguren que Segurisa no està respectant aquests acords i no abona els pagaments extres als treballadors temporals que contracta durant l'estiu.

El comitè de vaga ja ha presentat el preavís a les autoritats laborals, però els representants sindicals es reuniran amb l'empresa el dia 6 de setembre per intentar arribar a una entesa. De fet, els treballadors volien convocar la vaga abans, però van decidir donar més temps a Segurisa perquè corregís els impagaments.