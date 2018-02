Els vins catalans reforcen el seu lideratge a Catalunya

Els vins tranquils catalans van reforçar el seu lideratge de consum a Catalunya el 2017. Les dotze denominacions d’origen del Principat van tenir una quota de mercat del 35,7%. D'aquesta forma van ampliar distàncies respecte a la DO La Rioja, que continua sent, individualment, la que ven més al mercat català. Aquesta concentra un 27,1%, un percentatge molt superior a la DO Catalunya (11,8%) i a la DO Penedès (10,9%), les següents denominacions en la classificació per vendes elaborada per la consultora Nielsen.

L’augment dels vins catalans s’ha disparat durant l'última dècada, ja que al 2010 la quota de mercat de vins catalans era només del 27,8%.

L’any passat va ser bo per al vi català, que va veure com, per primera vegada, liderava tant les vendes en el canal de la restauració com en el sector alimentari. L’èxit en hostaleria, on els vins catalans han superat el 37%, ha estat subratllat aquest dimecres pel director general de l’Incavi, Salvador Puig, que ha destacat la importància de la prescripció en restaurants.

Tot i l’evolució de les vendes de vi a Catalunya, Puig ha manifestat que encara queda molt camí per recórrer per “avançar cap a una certa normalitat”. “En qualsevol país l’habitual serà tenir vins propis i aquí per això encara falta molt, sobretot a l’àrea metropolitana. Les coses estan canviant, però tenim feina per a dies”, ha dit.

A part de les dues grans denominacions d’origen catalanes, Terra Alta és la tercera (amb un 3,4%), Costers del Segre (2,7%), Montsant (2,4%), Priorat (1,68%), Empordà (1,35%) i Tarragona (0,55%).

Les dades de Nielsen mostren una altra bona tendència en el emrcat general del vi: la xifra d’ingressos (8,04%) va créixer el 2017 gairebé quatre vegades més que les vendes per volum de litres (2,03%). El consum a Catalunya va ser superior que al conjunt d’Espanya, on va créixer un 1,8% per volum i un 7,5% per valor.

A la resta d’Espanya, les denominacions d’origen catalanes tenen una presència més modesta. Les dotze agrupades concentren un 6,64%. La primera és la del Penedès, que té una quota del 2,21%, sent la vuitena en la classificació. Va perdre una tres dècimes de quota. Puig va descartar una afectació política: “No hi ha un daltabaix destacable per temes de boicot i de la situació política”.