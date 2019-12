El 'youtuber' que més diners ha guanyat el 2019 és un nen de vuit anys

Ryan Kaji, un nen estatunidenc de vuit anys, és la persona que més diners ha guanyat aquest any a YouTube, segons un rànquing de la revista Forbes. La publicació nord-americana l’ha situat al capdavant de la llista després de superar els 26 milions de dòlars facturats durant aquest 2019, deixant enrere altres youtubers més coneguts arreu del món.

Kaji va començar el seu canal de YouTube als cinc anys, quan l’utilitzava per penjar vídeos sobre les joguines que més li agradaven. Amb l’edat, però, el canal de Kaji ha anat evolucionant i augmentant els seus subscriptors, que avui dia ja ronden els 23 milions d’usuaris. El jove youtuber penja vídeos sobre experiments casolans, divulgació científica i tutorials per fabricar joguines.

La revista Forbes ha situat el menor com a la persona que més diners ha guanyat a través de YouTube aquest any, concretament fins a 26 milions de dòlars, després d’augmentar la seva facturació uns quatre milions durant l'últim any. Kaji i la seva família, de fet, haurien guanyat aquesta quantitat no només amb el canal principal del seu fill, sinó amb altres perfils associats també propietat del nen.

Així doncs, Kaji es troba per davant d’altres internautes com Dude Perfect, amb 20 milions de dòlars, i una altra nena de Rússia, Anastasia Radzinskaia, amb 18 milions. Segons els càlculs de Forbes, els deu youtubers més ben pagats haurien facturat un total de 162 milions de dòlars entre el juny del 2018 i el mateix mes d’aquest any. Aquestes quantitats, però, no només han estat generades a YouTube, sinó també amb contingut patrocinat, anuncis, marxandatge i gires, i cal tenir en compte que no es conten els impostos aplicables.

Avui dia, Kaji ja disposa d’un acord amb la cadena televisiva Nickelodeon per a la producció d’una sèrie pròpia i la plataforma de continguts en streaming Hulu també s’ha interessat en signar un contracte amb el menor.

Publicitat encoberta en menors

La realitat és que cada vegada hi ha més nens que tenen accés a YouTube, no només com a consumidors de continguts sinó també com a productors. En aquesta línia, i davant la queixa de diverses entitats i famílies, la plataforma propietat de Google ha anunciat recentment que, de cara a l’any vinent, modificarà les seves polítiques d’anuncis dirigits a menors.

Una de les mesures, segons YouTube, serà treure la publicitat personalitzada, que ara s’aplica a la resta d’internautes. Aquesta decisió s’ha produït després que Google hagi acceptat pagar 170 milions de dòlars a autoritats nord-americanes com la Comissió Federal del Comerç, ja que aquestes l’investigaven per violar la privacitat dels menors a Internet i vendre la seva informació a anunciants sense el seu coneixement ni el dels seus tutors legals.

A Catalunya ja s'han posat en marxa investigacions contra canals de YouTube destinats als infants

En el mateix sentit, a Catalunya s’han desenvolupat investigacions similars contra canals de YouTube destinats als infants. Aquesta setmana, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va denunciar fins a 15 youtubers infantils per publicitat encoberta. Els vídeos, protagonitzats pels mateixos nens, s’assemblen al de Ryan Kaji i també promocionen joguines i productes propis.

Concretament, es tracta de 59 vídeos denunciats pel CAC, que ja ha posat els fets en coneixement de l’Agència Catalana del Consum. Aquests vídeos, que sumen un total de 42,8 milions de visualitzacions, incompleixen la directiva europea dels serveis de comunicació audiovisual, ja que no assenyalen correctament als menors que es tracta de contingut patrocinat o amb finalitats comercials.