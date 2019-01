No minimitzem el problema de la inseguretat dels barcelonins

La inseguretat s'ha disparat com a principal problema dels barcelonins, segons el baròmetre semestral presentat per l'Ajuntament. És el que més preocupa a un 21% dels ciutadans. En l'última onada de l'enquesta municipal, de fa sis mesos, només neguitejava a un 6%: aleshores lideraven el rànquing la relació Catalunya-Espanya (14,2%) i l'accés a l'habitatge (12,3%), que respectivament han caigut al 7,3% i al 12,1%. Des de l'inici de la crisi i fins al 2016, l'atur s'havia destacat com la qüestió més greu a la capital catalana, amb registres per sobre del 20% en tot aquest període i pics per damunt del 30%, però en els últims temps l'atur ha anat baixant fins a situar-se ara com a preocupació només per a un 5,5% de la gent. Més enllà de l'atur, un registre tan alt com el que ara, de cop, ha marcat la inseguretat, no s'havia donat en cap matèria.

És una dada, doncs, que cal prendre's seriosament. No s'hi val a minimitzar el fet atribuint-lo al ressò mediàtic de fenòmens com el dels narcopisos o a la insistència en el tema de partits com el PP i Cs, especialment del candidat Manuel Valls. Més enllà de demagògies i populismes, la percepció ciutadana és un fet que respon a una realitat. No només la percepció ciutadana és evident, les dades també són clares. Segons les més recents, facilitades a la tardor pel ministeri de l'Interior i referides al primer semestre de l'any passat, a la ciutat s'hi cometen una vintena de delictes cada hora i algunes tipologies delictives, com els robatoris amb força en domicilis i els furts, s'han disparat: han crescut un 31,1% i un 22,7%, respectivament. L'índex de victimització (persones que es consideren víctimes de fets delictius) corrobora l'alarma. Des del 2013 no ha parat de créixer. Les últimes dades el situen en el 25% per al conjunt de Barcelona i en el 36% per al districte de Ciutat Vella.

Barcelona és avui molt més insegura que fa uns anys. S'ha produït una ràpida degradació, concentrada en els barris més cèntrics. No cal donar-hi més voltes. I cal fer front al problema. De fet, l'equip de Colau fa temps que reclama més presència dels Mossos i ha incrementat les hores extres de la Guàrdia Urbana. Però sembla que no n'hi ha prou. La inseguretat i l'incivisme ja han propiciat mobilitzacions ciutadanes. No actuar amb més contundència i celeritat en aquest camp adoba el terreny perquè es faci un ús electoralista d'una qüestió que, en efecte, no és fàcil de resoldre i que en canvi sí que es fàcil de manipular.

Una de les gràcies de Barcelona ha sigut precisament la tranquil·litat amb què, en termes generals, sempre s'ha pogut anar pel carrer, de dia i de nit. Juntament amb el clima, la mesura humana i l'oferta cultural i culinària, ha contribuït a forjar la imatge de ciutat amable guanyada per mèrits propis, una imatge que l'ha convertit en un destí no només turístic, sinó també en una font d'atracció de congressos, d'empreses i de centres de recerca. Si això es trenca, correm el risc de perdre moltes coses. Barcelona ha de tornar a ser segura.