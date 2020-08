El PSOE té opcions: una reforma del delicte de sedició, l'amnistia o l'indult

Els comuns van presentar fa una setmana al PSOE, els seus socis al govern d'Espanya, la proposta per reformar el delicte de sedició. L'objectiu seria reactivar les converses per fer modificacions al Codi Penal que, comptant amb el suport dels socialistes, tindrien possibilitats de ser aprovades al Congrés. Abans de la pandèmia, alguns líders socialistes, d'acord amb el que han dit molts juristes i experts en els últims anys, es mostraven d'acord amb canviar aquest tipus penal. La sedició es va pensar clarament per a un aixecament armat i només aplicant-la de manera retorçada pot haver servit per empresonar els líders independentistes. Tant l'actuació de la Fiscalia –forçant la retirada del tercer grau i qualsevol permís del presos polítics– com la d'una part de la judicatura en els últims temps mostren que serà una proposta de reforma molt contestada. Bona part del deep state sembla disposat a forçar els límits legals per poder reprimir amb duresa l'independentisme, encara que això estripi les costures de la democràcia espanyola.

Inicialment l'objectiu dels comuns era eliminar del tot el delicte de sedició del Codi Penal, però finalment la proposta enviada als socialistes es limita a proposar deixar clar que només es pot entendre que hi ha sedició si hi ha un aixecament violent amb armes que posa en perill la vida o la integritat física de les persones. És una modificació important, i encara ho serà més si, tal com ells demanen, es pot aplicar retroactivament.

Si aquesta iniciativa tirés endavant, com seria lògic si la política espanyola es regís per la racionalitat democràtica i jurídica, podria comportar la sortida immediata dels presos polítics. Tanmateix, pecaríem d'ingenus si no ens adonéssim que ara mateix és difícil que el PSOE accepti tirar endavant aquesta reforma, sobretot tenint en compte que pretén negociar els pressupostos amb Ciutadans i que una part del partit comparteix la visió ultracentralista de la dreta. Cal esperar que els comuns, i els seus socis de Podem, s'esforcin a aconseguir la complicitat del PSOE i si no la troben, presentin la proposta –com han dit que no descarten fer– en solitari.

Aquest serà un debat parlamentari important que servirà per obligar el govern espanyol i el PSOE a posicionar-se clarament. Fins ara s'ha omplert la boca de diàleg però el diàleg no s'ha vist pràcticament enlloc. Si vol desescalar la tensió a Catalunya, si vol retornar al debat a la política, com havia dit, és imprescindible acabar amb la repressió i treure els presos de la presó. Té diverses opcions per fer-ho. Aquesta de la reforma del Codi Penal és, segurament, la més interessant jurídicament, però possiblement també la més llarga i complicada. Altres opcions són l'indult –té dues peticions sobre la taula– i l'amnistia, que és el que demanen totes les entitats i els presos. Es tracta en tots tres casos de mesures perfectament legals i constitucionals. No hi ha excuses. Fins ara han optat per la repressió i han estat còmodes amb el que alguns han descrit com "un escarment". Ara tenen l'oportunitat de demostrar si ja els està bé estar al bàndol de la revenja o troben que ha arribat el moment de retornar al camí del diàleg i la racionalitat democràtica.