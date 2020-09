La gestió de la pandèmia a Espanya preocupa la UE

La Comissió Europea està amoïnada per l'augment de contagis que s'està registrant a la majoria de països, i que s'interpreta com l'avantsala de la segona onada, però considera especialment "preocupant" la situació a Espanya. Aquest és el resum de la compareixença que han protagonitzat aquest dijous la comissària de Salut, Stella Kyriakides, i la directora del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), Andrea Ammon. Brussel·les ha considerat oportú donar aquest toc d'alerta perquè considera que els governs no s'estan prenent seriosament l'amenaça d'un segon confinament, que seria letal per a l'economia. "P ot ser l'última oportunitat de prevenir que es repeteixi el que va passar l'última primavera", ha dit Kyriakides.

I és cert que les xifres són alarmants i estan pujant a tot arreu, però en alguns casos més que en altres. Per això l'ECDC ha elaborat un informe on classifica els països segons la seva situació epidemiològica. Andrea Ammon va ser clara quan es va referir a la situació dels països "preocupants", entre ells Espanya, que té Madrid i tota la seva àrea metropolitana completament descontrolada. Espanya c omparteix classificació amb Bulgària, Croàcia, la República Txeca, Hongria, Malta i Romania. "En algunes àrees d'aquests països el sistema sanitari ja està sota pressió, amb una elevada ocupació de les UCI i elevats nivells de fatiga entre els treballadors sanitaris", afirma l'informe.

Tot i això, és una mala notícia que després de la primera onada la Comissió Europea continuï fracassant en el seu intent per coordinar les diferents polítiques antipandèmia. Des que va esclatar la crisi, Brussel·les ha tingut un paper menor i els estats han actuat cadascun pel seu compte, amb episodis grotescos com el tancament de fronteres unilateral. En lloc de fer avançar la UE cap a un governança més federal, la pandèmia ha accentuat les dinàmiques nacionalistes i contràries a l'esperit dels pares fundadors, que ja venien d'abans, per cert.



Així, sis mesos després de l'esclat de la crisi sanitària, l'únic que pot fer la Comissió Europea és llançar advertiments i fer pujar els colors a països com Espanya, que continua encapçalant totes les estadístiques. En tot cas, l'avís hauria de servir perquè el govern espanyol i el de la Comunitat de Madrid es posessin d'acord per prendre les mesures necessàries abans que sigui massa tard. Ja al març va ser un error no tancar Madrid i es va deixar que el virus es propagués des del centre de la Península en totes les direccions. I ara es podria cometre el mateix error.

Tot i així, el PP continua tenint aversió a una mesura que s'ha aplicat amb èxit a escala més reduïda, com al Segrià, i que com a mínim serveix per contenir l'expansió del coronavirus. I segurament Pedro Sánchez no vol assumir ell el desgast per una mesura que pot resultar impopular. Al final, però, els damnificats acaben sent tots els ciutadans de l'Estat.