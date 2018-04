La immersió lingüística a l'escola, salvada (de moment)

El formulari de preinscripció per al curs escolar 2018-2019 no inclourà finalment la casella del castellà. De moment, la comunitat escolar pot respirar tranquil·la. El curs que ve no hi haurà fractura per motius de llengua a les aules. S'ha conjurat un dels perills més greus que plana sobre la societat catalana: la pretensió de dividir els alumnes en funció de si parlen castellà o català.

La immersió lingüística, fruit d'un ampli consens social, polític i cultural forjat els primers anys de democràcia, ha aconseguit esquivar finalment l'embat del 155. No per manca de voluntat del PP, sinó només perquè la Moncloa, que és qui ara governa a la Generalitat, no ha trobat la fórmula legal per saltar-se la llei catalana d'educació. Ja van dir que els seria difícil, però això no vol dir que no sigui la seva intenció i que, si s’allarga la intervenció de la Generalitat, tard o d'hora trobin la manera de portar la seva irresponsable guerra de llengües als centres escolars. En aquest terreny el PP no ha deixat de sentir tots aquests mesos l'alè de Cs, en una competició per veure qui la diu i la fa més grossa contra la convivència lingüística a Catalunya, i dels grans mitjans de comunicació espanyols, que fa anys que tergiversen la realitat escolar catalana amb falses acusacions d'adoctrinament i de marginació del castellà.

La immersió es va concebre a les escoles com la manera de permetre la supervivència del català, l'ús social del qual va sortir molt malmès de la dictadura. Encara avui, malgrat ser la llengua vehicular a les aules, segueix en una situació d'inferioritat en camps com el laboral, la justícia, el cinema o els mitjans de comunicació. D'altra banda, el fet que el català sigui la llengua vehicular escolar no ha impedit, ni de bon tros, que tots els alumnes del país acabin el cicle educatiu obligatori amb un perfecte coneixement del castellà, al mateix nivell que els nois i noies de la resta de l'Estat. No és veritat, com per desgràcia massa sovint s'afirma des dels mitjans de comunicació i des de les tribunes polítiques, que el castellà estigui absent a les escoles. Senzillament, això és una mentida.

El discurs identitari amb què Cs i el PP han volgut combatre el Procés, i que té com a grans objectius la llengua, l'escola i TV3, forma part de l'estratègia per deslegitimar la mobilització democràtica sobiranista. Quan no es vol dialogar, quan no es volen acceptar els resultats de les urnes, només queda la demagògia que atribueix al rival un suposat i inexistent intent d'imposició lingüística, igual que se li atribueixen actituds violentes que no han existit. En tot cas, cal remarcar que, almenys en el tema de la llengua, el PSC s'ha desmarcat de Cs i el PP defensant el model d'immersió lingüística que ell mateix va ajudar a bastir a principis dels anys 80.

Aquest any no hi haurà casella del castellà en la preinscripció. És una petita victòria, però mentre hi hagi la Generalitat intervinguda, mentre segueixi el 155, l'escola seguirà al punt de mira.