El llibre resisteix l'embat de la pandèmia

Quan es va decretar el tancament de tots els comerços no essencials el sector del llibre va témer el pitjor. En el moment àlgid de l'estat d'alarma es van produir caigudes de fins a un 60% de les vendes. Però de forma gairebé heroica, per una combinació de factors i d'esforços de molts actors, el sector del llibre preveu tancar l'exercici del 2020 amb una caiguda de només el 5%, segons les dades del Gremi d'Editors de Catalunya. I això, en un any sense un Sant Jordi homologable i amb moltes setmanes amb les llibreries tancades, només té una explicació: la pandèmia, que va imposar una frenada brusca en el nostre ritme vital, ha fet que molta gent hagi tornat a comprar llibres i a llegir, a refugiar-se en el plaer de la lectura, de passar pàgines i devorar històries i reflexions, de la mateixa manera que feien els antics savis alexandrins desenrotllant papirs a la seva famosa biblioteca.

És obvi que el confinament i la impossibilitat de moure's físicament ha propiciat un augment d'alguns consums culturals, com ara els que ens ofereixen les plataformes de continguts en streaming. Però justament per això és una gran notícia que, en plena explosió de productes electrònics, de pantalles i de xarxes socials, l'objecte llibre hagi resistit l'embat de la pandèmia. El que cal subratllar, però, és que aquest fenomen no ha estat una casualitat. El millor exemple és la iniciativa Llibreries Obertes, impulsada per Òmnium Cultural, que va permetre la venda de 45.000 llibres online i una injecció de 800.000 euros als establiments. També l'increment de les ajudes al sector hi ha tingut un paper (amb l'augment de la compra d'exemplars per a les biblioteques, per exemple), igual que la celebració del Sant Jordi alternatiu al mes de juliol.

D'altra banda, els lectors han entès la importància d'ajudar les llibreries de proximitat en un context especialment difícil. I els llibreters han vist com els anys de feina per crear una comunitat de lectors servien, quan han vingut mal dades, per crear una comunitat de solidaritat. Comprar un llibre s'ha convertit, en temps de pandèmia, en un gest de militància cultural i, alhora, de consum responsable i de proximitat. Un gest que, repetit milers de vegades, ha construït un dic contra el fantasma de l'enfonsament del sector.

La fórmula d'èxit del llibre demostra que quan tots els actors implicats s'alineen amb un objectiu comú els resultats són espectaculars. Per això aquesta experiència hauria de servir de guia per ajudar la resta de sectors que ho estan passant malament: els restauradors, el comerç, els petits productors agroalimentaris, els artesans, etc. necessiten aquests dies de Nadal un suport extra de tots nosaltres. Amb aquest gestos no només estem ajudant persones que ho necessiten, sinó que estem redefinint com serà el món postpandèmia, quin teixit comercial (i per tant quin tipus de ciutat) tindrem, quines seran les noves pautes de consum i quins són els models de negoci que persistiran.