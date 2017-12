Albano Dante Fachin i Àngels Martínez s'incorporen a la campanya d'ERC

El que fos fundador i secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín, participarà finalment en aquesta campanya electoral per als comicis del 21-D de la mà d’ERC. Després d’haver abandonat la seva formació i d’haver-se especulat que podria formar part de les llistes independentistes com a independent, l’ACN ha pogut saber que Fachín, tot i no ser candidat, participarà en actes d’Esquerra Republicana.

Així, Fachín formarà part del cartell d’intervencions de diversos actes, i s’estrenarà a Castelldefels. Amb tota probabilitat, l’exlíder de Podem protagonitzarà també altres actes de campanya. Però ell, no és l’únic exmembre de Podem que irromp a la campanya d’ERC.

I és que a l’acte d’aquest dilluns a Sant Carles de la Ràpita comptarà amb la intervenció de la que fos també diputada de CSQP Àngels Martínez Castells, que compartirà escenari amb Raül Romeva i Lluís Salvadó.