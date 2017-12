Albiol anima els joves a votar el PP: "No hi ha res més conservador, antic i passat de moda que ser independentista"

El candidat del PP el 21-D, Xavier Garcia Albiol, ha començat el dia de la Constitució en un acte amb Noves Generacions, les joventuts del PP, i ho ha aprofitat per demanar el vot per al seu partit i, de passada, criticar l'independentisme. "No hi ha res més conservador, antic i passat de moda que ser independentista", ha assegurat, perquè apostar per l'estat propi és "seguir la corrent del poder establert i apostar pel de sempre".

L'apel·lació al vot juvenil arriba després d'unes males previsions per al PP en aquesta franja d'edat. Segons el CIS publicat dilluns, el PP seria el partit menys votat entre les persones de 18 a 24 anys, amb només un 1,5%, i també entre els votants de 25 a 34 anys, amb un 1,3% dels suports, mentre que Ciutadans despunta amb més del 9% en tots dos casos. Albiol, doncs, s'ha volgut rodejar dels joves del seu partit per impulsar aquests votants. "Des d'un punt de vista genètic, sou gent que no aposteu per allò avorrit i per allò clàssic" , ha dit, animant-los a ser "els principals actors del canvi" polític a Catalunya.

El dia escollit per fer l'acte tampoc ha passat desapercebut. Al contrari. El PP ha fet gala de l'aplicació de l'article 155 de la carta magna i s'ha reivindicat com "el partit que representa millor la Constitució". I si ahir el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, va fer servir la metàfora dels bombers per treure pit de la presència institucional i la capacitat de governar del PP, avui Albiol ha optat per una sanitària: "Quan un està en una situació de debilitat, tendeix a buscar el millor metge, no aquell que vesteix millor o balli millor", ha dit en relació a Inés Arrimadas, de Ciutadans, i Miquel Iceta, del PSC. "Hem demostrat que hem estat a l’alçada de les circumstàncies", ha afirmat Albiol.

"El 'basta ya' basc és el 'basta ya' de Catalunya"

El president nacional de NNGG, Diego Gago, ha afirmat que el "’Basta ya’ del País Basc és el ‘Basta ya’ de Catalunya", perquè els catalans poden acabar amb un dels "major fracassos" dels últims anys, com és el Procés. De fet, Gago també ha parlat del terrorisme basc en reivindicar la figura de Miguel Ángel Blanco, el regidor del PP assassinat per ETA. "Ell va defensar amb la seva vida que avui puguem viure en llibertat", ha afirmat.

Així, Gago ha animat els joves catalans a no fer "ni un pas enrere" en la defensa de la "llibertat" i pe això ha demanat apostar pel "model de la igualtat" del PP i no pel model de la "confrontació i divisió" de l’independentisme, que ens ha portat a "la il·legalitat i la ruptura".