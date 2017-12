Albiol demana un PP fort al Parlament perquè seria la "pitjor notícia" per al "pròfug" Puigdemont

El candidat del PP el 21-D, Xavier Garcia Albiol, ha tornat a reivindicar-se com el vot útil antiindependentista perquè un PP fort al Parlament seria "la pitjor notícia" per al "pròfug" Carles Puigdemont. Més que el missatge -ja fa dies que insisteix en la mateixa idea-, avui era important fixar-se en el context, tenint en compte que Albiol ho ha dit des de l'Hospitalet, tradicional bastió socialista, on Ciutadans va ser primera força a les eleccions del 27-S del 2015 i on els tres partits constitucionalistes van obtenir el 58% dels suports.

Des de la carpa del PP -just al costat de la d'ERC-, el candidat del PP ha rebut aquest diumenge el suport del vicesecretari de Política Social del PP, Javier Matoro, que és qui ha enviat el missatge més polític. En un graner de vots constitucionalistes, Maroto ha optat per captar vot de Ciutadans, més que no pas per atacar els independentistes. "Un partit com Ciutadans que no ha governat mai Espanya, ni cap ciutat gran o petita, ni molt menys cap comunitat autònoma, pot presidir la comunitat més complicada de totes en el pitjor moment sense tenir cap experiència de govern?” s’ha preguntat. De fet, l'exalcalde de Vitòria ha instat Rivera a lluitar junts contra l'independentisme, perquè és aquest "el rival de veritat". "Fins i tot els seus saben que s'equivoca quan ens ataca", ha dit.

Així, Maroto ha reivindicat que ha estat el PP qui ha pres les "decisions difícils" com el 155. Per això, si ahir Albert Rivera, líder de Ciutadans, presentava el partit com el vot útil antiindependentista perquè és l'únic que pot prendre la primera posició a ERC, avui Maroto ha afirmat que el vot realment útil és el del PP. També Albiol s'ha referit a les paraules de Rivera, i ha afirmat que els constitucionalistes no podran governar "si no hi ha un PP fort al Parlament". Per això, li ha demanat Rivera que convenci els que s'han decantat per la independència i no "disputi els vots" als qui després potser han de governar junts.

Davant de desenes de veïns que passejaven pel mercat dels Pajaritos, molts dels quals gent gran, Albiol ha apel·lat a "l'orgull i la dignitat" dels qui se senten catalans i espanyols. "Demano un vot al sentiment d'orgull de ser català de naixement o adopció i de sentir-nos orgullosos del nostre país i la nostra nació que no és una altra que Espanya", ha dit Albiol.

Un cop més, Albiol ha tret pit de pertànyer al partit que ha aplicat el 155, i ha demanat que així es valori el proper 21-D, perquè aquesta decisió difícil del govern de Mariano Rajoy ha permès "recuperar la democràcia i la normalitat". "Vosaltres representeu la pluralitat de la societat catalana que nosaltres exigim que es respecti i que ha portat Mariano Rajoy a convocar eleccions, perquè la Catalunya plural podem votar de manera democràtica i enviar a l'oposició l'independentisme", ha afirmat Albiol.