Albiol diu a Sant Sadurní que el 155 és com el cava perquè ha permès el "retrobament" de la societat catalana

El candidat del PP, Xavier García Albiol, ha comparat aquest dissabte des de Sant Sadurní d'Anoia l'article 155 de la Constitució amb el cava. "El cava és celebració, retrobament i estar junts, i l'article 155 es pot assimilar amb els efectes o els motius del cava, perquè malgrat que no ha servit per fer celebracions ha permès que Catalunya torni a tenir una societat amb un cert retrobament i capacitat de tornar a estar junts", ha dit.

En un acte a Sant Sadurní, la població natal de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, que ha acompanyat Albiol, ha aprofitat per criticar l'intent de la CUP de declarar-la 'persona non grata' al seu poble. "Ningú ens farà fora de Catalunya, dels nostres pobles i de casa nostra", ha dit Montserrat, que ha afegit: "Sant Sadurní és casa meva: volien declarar-me 'persona non grata' i no ho van aconseguir" perquè "alguns es van adonar que l'exclusió, el sectarisme i l'odi no porten enlloc".

En aquest sentit, Albiol ha demanat als militants del PP al Penedès que es mantinguin ferms en la defensa de la formació, perquè el govern del PP, ha dit, ha aplicat el 155 i cessat el Govern. Així, el candidat dels populars ha insistit que Catalunya necessita un PP "fort" al Parlament.

El líder del PP també ha assegurat que els partits independentistes "s'estan dedicant a barallar-se i treure's els ulls els uns als altres", fet que demostra, ha dit, que estan "inhabilitats per seguir governant". Per això, ha insistit a denunciar "la fractura i la divisió que ha provocat l'independentisme" i ha assegurat que el 21-D "tenim l'opció d'enviar l'independentisme al bagul dels records, que passi a ser història, un llibre acabat, un episodi tancat".

Albiol també ha alertat dels possibles acords del PSC amb Podem, i ha demanat als que voten el PP a les eleccions generals que votin ara per la seva formació a les autonòmiques. "En aquestes eleccions ens hi juguem el futur dels nostres fills i nets, i la millor garantia per tenir una Catalunya forta dins d'Espanya".