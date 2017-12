Arran estripa l'escrit d'acusació del PP que demana presó pels que van participar a l'escarni a la seu dels populars

Una vintena de joves d'Arran estripen davant la delegació del govern espanyol a Catalunya l'escrit d'acusació del PP, que demana 6 anys de presó per 6 membres de l'organització que van participar a l'escarni a la seu dels populars el mes de març passat. El PP, com a acusació particular, va presentar ahir l'escrit en el qual acusa els membres d'Arran de delictes de "desordres públics" i de "violació de domicili", penats amb fins a 3 anys de presó cada un.

Abans d'estripar aquest escrit, la portaveu nacional d'Arran, Mar Ampordanès, ha valorat la petició dels populars, que considera que "demostra una vegada més la voluntat de carregar contra el jovent independentista". Ampordanès considera que l'acció davant la seu del PP no va ser violenta, sinó que pretenia defensar el referèndum de l'1 d'octubre, ha dit, i ha acusat el mateix estat espanyol de ser qui porta a terme "polítiques violentes" contra l'independentisme. La portaveu d'Arran ha reiterat que la "desobediència a tot l'engranatge de l'Estat" és la via que tria Arran per respondre a la "seva repressió".

La CUP dona ple suport tant a l'acció que va protagonitzar Arran, com també a la reacció que ha tingut l'organització davant l'acusació dels populars. Així ho ha explicitat la número 2 de la candidatura de la CUP per al 21-D, Maria Sirvent, que també ha anat davant la delegació del govern espanyol a Catalunya per donar suport als membres d'Arran acusats. Sirvent ha denunciat que sigui el PP "el partit més corrupte" qui els demani presó als 6 membres de l'organització juvenil que "l'única cosa que van fer va ser lluitar contra la regressió de drets polítics i socials que pateixen els catalans". Sirvent considera que "no és casualitat" que el tercer dia de campanya "el PP aparegui amb un escrit d'acusació absolutament desproporcionada".

De fet, Sirvent no només ha avalat l'acció del mes de març de davant la seu del PP -on també hi van participar els exdiputats David Fernàndez i Anna Gabriel-, sinó que també ha aplaudit el vídeo d'Arran en què cremen una constitució espanyola i que han difós a través de les xarxes socials. La número 2 de la CUP considera que aquest tipus d'accions demostren que hi ha "un jovent combatiu" que lluita "contra la repressió dels drets".