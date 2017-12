Arrimadas: "Aquesta victòria ajuda a visibilitzar que mai hi ha hagut una majoria social independentista"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha valorat aquest divendres els resultats electorals, que converteixen la formació taronja en el partit guanyador en vots i escons a Catalunya. Una victòria, però, insuficient, ja que el bloc independentista suma majoria absoluta i, per tant, és molt probable que formi govern. En canvi, Ciutadans no pot plantejar una alternativa de govern constitucionalista, ni tan sols amb l'abstenció dels comuns. "Aquesta victòria ajuda a visibilitzar que mai hi ha hagut una majoria social independentista a Catalunya", ha assegurat Arrimadas, que considera que la llei electoral ha penalitzat el bloc constitucionalista. "L'independentisme surt d'aquestes eleccions amb menys escons i menys cohesió", ha sentenciat la líder de Ciutadans: "Aquest partit, en canvi, ha crescut sempre de manera exponencial. Seguirem lluitant perquè el sentit comú torni a Catalunya".

Arrimadas no ha donat per feta la formació d'un govern independentista: "No avancem escenaris, perquè surten amb menys suport", ha assegurat. Amb tot, ha lamentat que "la resta dels partits constitucionalistes, els dos del bipartidisme, no hagin pogut tenir un millor resultat". Per a Arrimadas, Ciutadans ha "sabut il·lusionar la gent" amb un "projecte de país" que PP i PSC no tenien: "Esperàvem que ells també tinguéssin un millor resultat".

La líder de la formació taronja a Catalunya no s'ha pronunciat, tampoc, sobre si considera que s'ha de retirar l'aplicació de l'article 155. "Correspon al govern espanyol explicar què planteja en aquest cas", ha assegurat.

Rivera mira a Madrid

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha acompanyat Arrimadas en la seva primera valoració de resultats. Rivera ha fet una intervenció en clau estatal, mirant cap a Madrid. Rivera ha recordat que Ciutadans és "el partit de l'estabilitat" davant la possibilitat d'alterar els pactes que fan possible el govern de Mariano Rajoy.

Amb tot, ha subratllat que "el futur passa per renovar el projecte comú espanyol, passant d'un bipartidisme obsolet a una nova etapa de pactes". Una nova etapa que vol liderar.