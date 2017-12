Victòria insuficient d’Inés Arrimadas

La victòria de Ciutadans marca un abans i un després en la història política de Catalunya. Els resultats de les urnes han superat fins i tot les enquestes més optimistes amb el partit. Amb més d’un milió de vots i 37 escons -amb el 98,4% escrutat-, Ciutadans s’ha convertit en el primer partit no catalanista que guanya unes eleccions al Parlament. Un èxit, però, agredolç, ja que el bloc independentista suma majoria absoluta i, per tant, tot apunta que formarà govern. Ciutadans pot treure pit, doncs, d’uns resultats històrics, però queda lluny la seva promesa electoral d’acabar amb 40 anys de “nacionalisme” a la Generalitat. Arrimadas haurà de liderar l’oposició al Parlament, un plat que serà de mal gust sabent que el seu partit ha sigut l’opció majoritària a Catalunya.

Els partits constitucionalistes no sumen els 68 diputats necessaris per poder formar una alternativa de govern. Els 17 escons del PSC no són suficients. S’hi suma la gran davallada del PP, que només ha retingut 3 dels 11 escons que ostentava el 27-S. La crida al vot útil de la formació taronja va ser efectiva amb els votants populars. Tampoc n’hi hauria prou amb una abstenció dels comuns, que han perdut 3 diputats respecte al 2015.

Amb tot, el fet de situar-se com la força més votada a Catalunya permetrà a la líder del partit, Inés Arrimadas, destacar Ciutadans com el partit que representa un nombre més gran de catalans. El resultat final, però, desmenteix un dels seus mantres: malgrat l’increment de la participació (de gairebé el 82%, respecte al 74,95% del 27-S) l’independentisme segueix guanyant al Parlament.

Barcelona lidera l’increment

Barcelona ha sigut la punta de llança de l’increment de suports a Ciutadans, on sempre s’ha concentrat el gruix dels vots del partit. La formació taronja s’ha tornat a fer seu -com el 2015- l’antic feu socialista de l’àrea metropolitana i ha passat de 17 a 24 escons a la demarcació. Ciutadans ha donat la campanada, però, a totes les províncies. Guanya dos escons a Tarragona, dos a Girona i un Lleida respecte al 27-S, i passa a tenir-ne 6, 4 i 3, respectivament.

Arrimadas pot sentir-se, així, avalada com a cap de llista per aquests resultats. Amb l’obtenció de 37 diputats ha assolit una fita fins fa un any impensable. Però el líder del partit, Albert Rivera, també es pot fer seva la victòria. Rivera ha sigut el protagonista dels gra ns mítings de la campanya. Va tancar tots els actes del partit en què va intervenir. El resultat, doncs, no ha sigut suficient perquè Ciutadans pugui posar en pràctica el seu “somni” d’acabar amb el procés independentista, però sí per consolidar els primeres espases del partit.