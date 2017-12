Arrimadas: "Espero que els socialistes estiguin al costat de Cs i no intentin fer president Iceta costi el que costi"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, s'ha mostrat aquest dimarts impacient davant "l'oportunitat històrica" d'una victòria electoral, tant de la seva força com del bloc constitucionalista. "Aquestes eleccions són especials, però també són decisives, històriques: ens ho juguem tot", ha assegurat a la carpa del partit a la plaça Universitat. "Pot anar d'un grapat de vots", ha insistit la candidata, que confia que els indecisos es decantin en l'últim moment per votar "forces constitucionalistes", i concretament Ciutadans, "l'única capaç de vèncer a les urnes". Arrimadas ha llançat en l'últim torn de preguntes dels mitjans abans de les eleccions un últim dard a Iceta, que avui ha assegurat que només hi ha la possibilitat que ell sigui investit president en un futur govern constitucionalista. "Espero que els socialistes estiguin a l'hora de la veritat al costat de Ciutadans en un govern alternatiu i no de fer Iceta president costi el que costi", ha assegurat Arrimadas.

La líder de Ciutadans a Catalunya també s'ha referit a la pregunta que ahir li va fer Marta Rovira (ERC) al debat entre candidats de TV3, sobre si l'Íbex 35 finança Ciutadans. "La senyora Rovira es pensa que vivim en una República", ha dit. I ha afegit: "Es pot creure qualsevol cosa que trobi per Internet".

Aquesta tarda la candidata taronja farà l'últim míting de la campanya a la plaça Major de Nou Barris. Demà, ha assegurat, intentarà descansar amb la família, tot i que estarà "molt pendent" del que passarà l'endemà. "No amaguem que ens hi juguem molt, i estem desitjant saber si a les urnes es pot constatar aquesta oportunitat", ha conclòs.