Iceta assumeix el discurs de Borrell i assegura que a Catalunya hi ha una "ferida enverinada" que cal "netejar"

El PSC ha deixat en aquesta campanya el discurs més dur contra l'independentisme en mans de Josep Borrell. L'exministre, que ha intensificat les seves aparicions en actes i mítings els últims dies per seduir el vot unionista, va arribar a dir dissabte que abans de "cosir" les ferides del Procés caldria "desinfectar-les" perquè si no es "podreixen". Iceta ha mantingut un to molt més moderat durant tota la campanya, però aquest dimarts ha assumit les paraules de Borrell.

"Que cal aclarir les coses per no tancar en fals les ferides te raó, i cadascú té les seves expressions", ha afirmat el candidat del PSC en una conferència del Fòrum Primera Plana, on ha afegit que ell creu que a Catalunya hi ha una "ferida enverinada" perquè "s'ha volgut dividir un país i enfrontar uns territoris amb uns altres". "O tot això som capaços de netejar-ho o no ens en sortirem", ha conclòs.

Iceta s'ha tornat a oferir per presidir la Generalitat i ha assegurat que només preveu tres opcions després del 21-D: un president independentista, que ell sigui investit o repetició d'eleccions. El cap de llista ha argumentant que "ni la dreta, ni l’immobilisme, ni el retrocés no poden derrotar políticament l’independentisme". Tal com va avançar l'ARA diumenge, el PSC preferiria nous comicis abans que investir la candidata de Cs, Inés Arrimadas.

El socialista ha deixat clar que buscarà el vot a favor o l'abstenció de Cs, PP i els comuns per ser investit, i ha llançat una advertència als partits no independentistes: "L'escenari de repetir eleccions no és raonable i no és acceptable [...] Seria tant com dir-los als ciutadans que s'han equivocat votant". Iceta defensa, en canvi, que s'apliqués el 155 per cessar el Govern i convocar noves eleccions.

Iceta ha insistit, de fet, que una nova intervenció de l'autonomia o l'aplicació de "mesures similars" després de les eleccions "només depèn del nou Govern" i del fet que "s'ajusti o no a a legalitat". "El dia 21 decidim entre continuar pel camí de la fractura, el temor i el fracàs" o "optem per la reconciliació, el seny i el progrés econòmic i social", ha dit. En aquest sentit ha ofert un "contracte amb Catalunya" que passa per "obtenir avenços substantius i concrets en 2 anys" en la tercera via, un pacte pel creixement econòmic i l'ocupació i una agenda social.

"Esto sólo lo arregla Iceta"

El PSC està convençut que és l'única opció que pot resoldre el conflicte amb l'Estat, i així ho deixa clar en un nou vídeo que ha dissenyat especialment pel tancament de la campanya i en què sona una rumba titulada "Esto sólo lo arregla Iceta" i que repeteix frases com: "Ni independentistes ni de dretes"; "Tancarem les ferides, obrirem portes"; "Passem dels insults a les solucions" o "Farem govern, farem govern". El vídeo s'emetrà aquest vespre a l'acte final de campanya.