El PSC preferiria nous comicis abans que investir Arrimadas

A menys d’una setmana per a les eleccions, les enquestes refermen la idea que Cs és l’opció preferida pels votants unionistes. La formació taronja pugna amb ERC pel primer lloc i, en tot cas, les possibilitats que el PSC li passi al davant són cada cop més remotes. Els socialistes, però, no estan disposats a cedir el lideratge de l’alternativa a un nou govern independentista, i s’inclinarien per anar a noves eleccions abans que investir presidenta Inés Arrimadas. Així ho expliquen diverses fonts del partit de Miquel Iceta, argumentant que el preu de facilitar un Govern encapçalat per Ciutadans seria massa alt. “Entregar-li el govern a Arrimadas seria gairebé entregar-li el PSC”, diu un membre de l’executiva. “El partit s’acabaria de trencar”, afegeix un dirigent.

Malgrat que en cap cas és l’escenari ideal per als socialistes, algunes veus al partit creuen que, en cas de bloqueig, repetir els comicis fins i tot podria beneficiar Iceta. D’una banda, prendria força la idea que Ciutadans no és prou transversal per formar govern; de l’altra, el PSC guanyaria temps per convèncer part del vot unionista que en aquests moments busca en Arrimadas una revenja a l’independentisme. Sigui com sigui, i a l’espera de com queda repartit el tauler de joc, Iceta ja va advertir ahir a Cs i el PP que només està disposat a pactar amb ells si el fan president. “Podeu ajudar al canvi, però no sou el canvi que Catalunya necessita”, els va dir, i va sentenciar: “L’alternativa a Puigdemont i Junqueras soc jo”.

El “vot útil” no independentista

Pedro Sánchez, que va acompanyar ahir el candidat durant tot el dia, va recollir el guant apel·lant al “vot útil” per aconseguir un president no independentista: “Només trobo una persona que pugui garantir el suport de totes les forces no independentistes de diferents ideologies: Miquel Iceta”, va dir al vespre en un acte de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC). Hores abans, des del Palau de Congressos de Girona, Iceta ja havia desplegat el seu argumentari per marcar perfil al bloc unionista. “No volem que el canvi de rumb porti Catalunya més a la dreta”, va dir en un intent de “concentrar el vot d’esquerres”. I agafant-se a la seva promesa de “reconciliació” entre catalans, es va oferir per “canviar la dinàmica destructiva per una dinàmica positiva”. “Aquest país necessita un bany de seny i nosaltres li donarem un bany de seny”, va reblar. Sánchez, per la seva banda, va cridar a votar el PSC com a garantia que “guanyen tots els catalans”. “Aquesta papereta és concòrdia , experiència i convivència”, va dir, ensenyant al públic un vot socialista.

Malgrat que el PSC comença a assumir les dificultats del sorpasso a Cs, el secretari general del PSOE va voler fer una crida a l’optimisme: “El futur no està escrit, depèn del vot de cadascú de nosaltres. Fins a l’últim dia, l’últim segon, us demano que sumem vots socialistes”. I això és el que intenta el partit en la recta final de campanya. Ahir, mentre Iceta s’erigia com l’única força d’esquerres no independentista, l’exministre Josep Borrell feia campanya pròpia a Salou, Mollet i Pineda. Amb un discurs desacomplexadament antiindependentista, divendres va arribar a dir que “Catalunya és un país malalt” i que “les ferides s’han de desinfectar abans de cosir-les”. Un missatge per contrarestar la defensa que va fer Iceta dels indults a l’independentisme -i que s’ha vist obligat a matisar-. L’objectiu, al marge del resultats, és maximitzar els vots per arribar al Parlament amb una posició de força que faciliti la investidura d’Iceta i, així, eviti el dilema de noves eleccions.