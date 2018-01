Arrimadas esperarà a veure si els independentistes fracassen per plantejar "una alternativa de Govern"

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat en una entrevista a 'El País' que esperarà a veure si el bloc independentista fracassa en les negociacions per formar Govern per plantejar "una alternativa" liderada per Ciutadans. Aquesta "és l'estratègia més intel·ligent per al constitucionalisme", ha assegurat Arrimadas. "Ells són els que han decidit ficar a les seves llistes gent que arrossega gravíssims delictes, i gravíssimes imputacions", ha dit: "Si no en són capaços, i hi ha moltes possibilitats que no ho siguin, nosaltres tindrem l'obligació de plantejar una alternativa, és clar que sí, però quan toqui". En aquest escenari, Arrimadas s'ha preguntat què farien els comuns: "Han dit per activa i per passiva que votaran que no a la meva investidura, però ja ho veurem... Si queden cinc dies per convocar unes segones eleccions i només amb una abstenció es pot tirar endavant una investidura, ja veurem si ells al final segueixen votant que no".

Arrimadas també ha criticat el PP i el PSC, a qui acusa d'haver-la pressionat perquè plantegi la seva investidura amb interessos partidistes: "Així no es parla del resultat nefast que han tingut". "I el Partit Socialista", ha assegurat, "s'ha passat tota la campanya dient que a mi no em faria presidenta. Se'm fa molt estrany que l'endemà de les eleccions ja m'estiguin pressionant perquè em presenti. Entenc, doncs, que han canviat d'opinió i ara em votaran, no?".

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha valorat aquestes declaracions a TVE: "No dic que Arrimadas es presenti a la investidura sense més, però almenys que parli amb la resta de forces polítiques. S'ha instal·lat en la victòria sense més, i hem trobat a faltar la iniciativa política, com la que va tenir Mariano Rajoy en les passades eleccions", ha sentenciat. Per al popular "hi ha partit, i l'actitud de Ciutadans és bastant frustrant després de les eleccions a Catalunya".

La líder de Ciutadans recordava a 'El País', a més, que el partit taronja ha reivindicat la presidència de la mesa del Parlament, la qual cosa és "el primer pas". En el mateix sentit s'ha expressat el secretari d'organització de Ciutadans, José Manuel Villegas, en una entrevista a 'Los Desayunos de TVE': "Presentarem José María Espejo com a candidat i d'aquí al dia 17 esperarem a tenir prou majoria perquè el partit que va guanyar les eleccions pugui presidir el Parlament".