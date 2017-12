Arrimadas, a Lleida: "És l'hora de la gent normal"

La candidata de Ciutadans a les eleccions a Lleida, Inés Arrimadas, ha clamat aquest divendres que "és l'hora de la gent normal", i ha fet una crida a votar la formació taronja per aconseguir un govern "de persones que saben el que és treballar fora de la política". "La gent normal respecta les resolucions judicials, paga els seus impostos, no es salta les lleis esperant que no els passi res", ha assegurat.

Arrimadas ha demanat participació per aconseguir "el tercer diputat a Lleida", on a les eleccions del 27-S Ciutadans va ser segona força política amb dos escons, per darrere de de Junts pel Sí (10) i superant el PSC (que només en va obtenir 1). "Hem crescut molt en aquest territori", ha insistit la candidata: "Ens queden dues setmanes per acabar amb el malson del Procés". Lleida la ciutat on Ciutadans, malgrat no governar, pot presumir de gestió, ja que l'alcalde, Àngel Ros (PSC), ostenta el govern del consistori gràcies a un pacte amb la formació taronja. Un pacte que ha possibilitat la ingerència de Ciutadans en polítiques municipals com la llengua -un dels canvis que van generar més discòrdia va ser la col·locació de cartells bilingües que van passar a senyalitzar tota la ciutat- o l'exhibició de símbols com l'estelada als espais públics.

El míting de Ciutadans ha tingut lloc a la Seu Vella de Lleida, la restauració de la qual està aturada com a conseqüència de la intervenció dels comptes de la Generalitat per mitjà de l'aplicació 155. Prop de 60 persones han esperat amb estelades i bufandes grogues l'arribada de la líder de Ciutadans a Catalunya, convocats pel CDR de Lleida, que també ha fet una crida a protestar a l'acte que el Partit Popular celebra aquest migdia a la ciutat, on assistirà el president espanyol, Mariano Rajoy. Tot i així, Arrimadas ha arribat a peu a l'acte, a diferència del candidat per Lleida, Jorge Soler, que s'ha acostat fins la porta en cotxe. A dins de la Seu, prop de 200 persones han rebut Arrimadas al crit de: "presidenta, presidenta".

"Aniré a demanar un millor finançament a Rajoy"

Arrimadas ha tornat a fer una crítica del "monotema del Procés" i ha apostat per una "millora del finançament", que demanarà a "Rajoy" si és presidenta. "Defensaré millores a Catalunya, però no ho faré insultant la resta d'Espanya sinó amb arguments, amb respecte", ha assegurat fent una crida al diàleg amb Madrid. La líder de la formació taronja ha incidit, a més, com ja va fer fa dos dies a Granollers, en què si presideix la Generalitat farà una auditoria per reinvertir "els diners destinats al Procés" en polítiques socials.

La candidata ha fet també una referència a la manifestació que ahir va tenir lloc a Brussel·les en suport a Carles Puigdemont: "Si sóc presidenta aniré a Brussel·les, però no per criticar la Unió Europea, sinó per defensar els interessos dels catalans i impulsar reformes": "Volem que el món ens miri amb admiració, no amb preocupació", ha assegurat.

L'acte ha estat interromput, al final, per crits de "llibertat, presos polítics", d'algunes persones que s'han acostat al míting per protestar. "Una ment respectuosa com la nostra no concep com la gent en un dia festiu té ganes de venir a rebentar el nostre acte", ha lamentat.

Soler: "Creixem per separar-nos dels errors de PP i PSC"

Per la seva banda, el candidat de Ciutadans per Lleida, Jorge Soler, s'ha distanciat dels "errors del PSC" i ha centrat el seu discurs en l'agenda social de Ciutadans. Ha parlat de millores en les llistes d'espera i per als autònoms, així com d'ajudes al camp. "20.000 agricultors es quedarien sense ajudes si sortim de la Unió Europea", ha assegurat: "S'ha de pensar en la gent, i en no perdre oportunitats". Per a Ciutadans, ha dit Soler, "la solució passa per reactivar l'economia".