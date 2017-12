Arrimadas, a Sabadell: "Els nostres familiars de la resta d'Espanya no ens roben"

Inés Arrimadas ha fet aquest dimarts una reivindicació de les seves arrels en un míting a Sabadell i ha demanat el vot als catalans amb avantpassats de la resta d'Espanya. La candidata de Ciutadans, que va néixer a Jerez de la Frontera, ha acusat els polítics independentistes de no considerar "poble de Catalunya" les persones que provenen d'altres regions de l'Estat. "Els nostres familiars de la resta d'Espanya no ens roben", ha dit, apel·lant a l'orígen de l'auditori (prop de 1.000 persones segons els organitzadors): "Ens roben els corruptes d'aquí i els de la resta d'Espanya".

"Aixecar Catalunya ha costat molt d'esforç, també de les mans de moltes persones que han vingut de fora", ha reivindicat Arrimadas: "En aquests barris hi ha moltes persones que porten els seus orígens amb orgull, i les banderes d'altres comunitats". "Nosaltres no renegarem del nostre origen", ha afirmat la candidata, "perquè ens sentim catalans, però també orgullosos dels nostres avantpassats enterrats en altres llocs d'Espanya": "Catalunya és de tots, no només dels que porten 8 cognoms catalans".

A les eleccions al Parlament del 27-S, Ciutadans va obtenir el 20,65% dels vots de Sabadell, convertint-se en segona força per darrere Junts pel Sí, que va reunir el 33,72% de l'escrutini. El recorregut de la campanya de Ciutadans se centra aquesta setmana en consolidar el vot a la província de Barcelona, on tenen més força -el 2015 van obtenir 17 diputats en aquesta circumscripció-. Per fer-ho, Arrimadas ha fet un discurs molt enfocat a una identitat espanyola dels votants basada en els seus llaços familiars, i també prometent polítiques socials: "Més dependència i menys independència", ha proclamat la candidata, que ha fet una aposta per "acabar amb els barracons de les escoltes" i les llistes d'espera.

Durant l'acte, en què també han participat els candidats per la província de Barcelona, Noemí de la Calle i Joan García, Arrimadas s'ha diferenciat de la resta de candidats, també, per la seva condició de dona: "Si sóc presidenta, seré la primera dona presidint la Generalitat", ha sentenciat.

"No ens separaran d'Espanya"

Avui Arrimadas s'ha trobat una nova protesta a la porta del seu míting, quan ha arribat. Desenes de persones amb llaços grocs s'han congregat a l'entrada de l'acte amb una pancarta per la llibertat dels presos polítics. En el seu discurs, tot i no referir-s'hi concretament, ha posat èmfasi en la necessitat de complir la llei i l'aposta de Ciutadans per eliminar els aforaments: "Es salten la llei i després s'indignen quan els venen a demanar explicacions o declaracions davant un jutge. Això no va així". "No ens separaran d'Espanya ni ens separaran", ha sentenciat, i el públic ha interromput el parlament al crit de "presidenta, presidenta".