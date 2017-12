La CUP comença la campanya davant l'institut Jaume Balmes: "És un homenatge als que van defensar els col·legis l'1-O"

La CUP ha començat la campanya per al 21-D a les portes de l'institut Jaume Balmes de Barcelona, un dels col·legis electorals que va patir les càrregues policials l'1-O i que la policia va impedir que s'hi pogués votar. "És un homenatge a tots els que van defensar els col·legis l'1-O", ha dit el número u de la llista per Barcelona, Carles Riera. De fet, els cupaires volen fer dels resultats del referèndum el seu full de ruta per després del 21-D.

"No anem al Parlament a fer autonomisme", ha dit Riera, que ha avisat a les forces independentistes que només donaran suport a un govern que aposti per construir la República "desobeint l'Estat". Consideren que és l'única manera de "revertir el cop d'estat" que el cap de files dels cupaires assegura que ha perpetrat el govern espanyol amb l'aplicació de l'article 155 i amb l'empresonament del Govern i dels líders de l'ANC i Òmnium. Per això, Riera ha dit que la campanya de la CUP es basarà en la "lluita antirepressiva" i amb actes de caire reivindicatiu per "tornar la democràcia" a Catalunya.

Precisament, Riera ha mostrat el seu suport a tots els consellers que ha sortit de la presó, però sobretot, als que encara no han pogut sortir-ne. Amb el lema 'Dempeus', els anticapitalistes asseguren que volen ser la "veu dels més de 2 milions de persones que l'1-O van sortir a defensar urnes i a votar, i també dels que van sortir durant les vagues generals". Per donar resposta a aquest mandat, el candidat dels cupaires a la presidència de la Generalitat ha reiterat que la unilateralitat és l'única via per aconseguir-ho: "El règim continuista del franquisme és un règim que està específicament fet per no ser reformable per l'autodeterminació dels pobles".

En l'acte d'inici de campanya, també hi han participat la número dos de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent, i el número 3, Vidal Aragonès. Tots ells, a més de diversos membres de la formació, han dipositat clavells blancs i vermells a les portes de l'institut per recordar totes les persones que van rebre les càrregues policials l'1-O. Un cop acabat l'acte, els anticapitalistes han anat a penjar els primers cartells de la campanya electoral a la Gran Via de Barcelona.