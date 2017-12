La CUP aposta per un model sanitari 100% públic que posi fi a la "conxorxa criminal" de l'actual sistema

L'aposta de la CUP perquè una hipotètica República Catalana tingui un model de gestió públic dels principals serveis del país, com la sanitat, l'educació o l'energia, l'han repetit des que ha començat la campanya electoral perquè ho consideren imprescindible per construir "sobiranies". Aquest divendres han posat el focus en el model sanitari i ho han fet davant l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, l'epicentre del cas Innova de presumpta corrupció que es va destapar l'any 2012, un exemple, pels cupaires, de l'actual sistema sanitari actual, que el candidat de la CUP per Tarragona, Xavi Milian, ha qualificat de "conxorxa criminal".

Els anticapitalistes consideren que el model actual "espolia diners públics en benefici privat" i és un sistema "opac i poc transparent que tracta la ciutadania de manera classista". Milián ha acusat l'exconseller de Sanitat i exalcalde de Barcelona Xavier Trias d'haver gestat l'actual model sanitari i Convergència "d'haver-lo perpetuat quan fa aigües per tot arreu". Per això Milian ha explicat que la CUP aposta per construir un model sanitari 100% públic que acabi "amb la mercantilització" i que estigui "arrelat al territori i respongui a les seves necessitats", ha explicat.

Per al candidat per Tarragona, aquesta aposta no es pot fer a través de polítiques autonòmiques, sinó que s'ha de fer a través del procés constituent que s'hauria d'obrir amb la construcció de la República. "El procés constituent podria obrir el debat social sobre el model sanitari, que per a nosaltres ha de ser públic i que no tracti la ciutadania en funció dels seus ingressos", ha explicat Milian. I en aquest sentit, els cupaires defensen eliminar totes les "privatitzacions" de l'àmbit sanitari i que sigui l'administració pública qui gestioni el conjunt del model, en detriment de "consorcis o fundacions amb ànim de lucre".