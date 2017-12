La CUP defensa la "unilateralitat" per construir la República i només donarà suport a un Govern que hi aposti

La CUP no renuncia a la via unilateral, sinó tot al contrari, creu que és "l'única via" per continuar endavant amb la construcció de la República. Pels cupaires, els resultats del referèndum de l'1 d'octubre són totalment legítims i, per això, defensen que a hores d'ara, cal "implementar la República". Per això, la CUP avisa que només donarà suport a un Govern que aposti per "desobeir l'Estat". Aquest és un dels punts que la CUP incorpora en el seu programa electoral de cara a les eleccions del 21-D, però no és l'únic, sinó que també defensen obrir un procés constituent que compti amb la creació d'una Assemblea Constituent, i també defensar els "drets socials" de la ciutadania a través de mesures com el restabliment de les lleis aprovades pel Parlament que va anul·lar el Tribunal Constitucional la legislatura passada.

A poques hores que comenci la campanya pel 21-D, la CUP ha presentat el seu programa electoral, en el qual, el cap de llista per Barcelona, Carles Riera, ha defensat la via "unilateral" com l'única possible per construir la República. "El règim del 78 no permetrà mai de manera negociada un procés de reforma constitucional", ha avisat Riera, qui ha explicat que, precisament, "l'arquitectura del 78 estava dissenyada per això", és a dir, per evitar que hi hagués un referèndum d'autodeterminació en un territori de l'estat espanyol. Davant d'aquest escenari, Riera ha fet una crida "al pragmatisme i al realisme" i ha advertit que la CUP només avalarà la "governabilitat" als que es "comprometin a desobeir l'Estat i construir la República".

Un avís directe a Junts per Catalunya i ERC, amb qui Riera ha explicat que encara no han arribat a cap "resultat concret" sobre possibles punts compartits del programa" De totes maneres, el número u de la CUP ha dit que el diàleg encara està "obert". Tot i que ni JxCat ni ERC no han renunciat a cap via específica per construir la República, totes dues formacions han explicat que prioritzen el diàleg amb l'estat espanyol. Pels anticapitalistes, però, "l'única manera possible d'avançar" és la via unilateral perquè, tal i com justifiquen en el seu programa electoral, només a través d'aquest camí "l'estat espanyol i la comunitat internacional han reaccionat". De fet, el número 3 de la llista de la CUP, Vidal Aragonès, ja va dir-ho fa una setmana en una entrevista a l'ARA: "L'estratègia unilateral no ha fracassat, ha sigut un èxit".

Assemblea Constituent i restablir els "drets socials"

Per implementar la República, la CUP aposta per iniciar un procés constituent, en el qual hi participi "tota la societat catalana" que serveixi per "consensuar i construir la República", ha explicat Riera. Per fer-ho, la CUP aposta per crear una Assemblea Constituent que permeti, precisament, la participació de la societat a través dels "ajuntament i moviments socials". "És una institucionalitat alternativa i complementària que ha de permetre disposar de contrapoders", ha explicat el cap de llista de la CUP.

Els anicapitalistes volen "impugnar el règim del 78 i l'actual model polític de l'estat espanyol", però també el de la Unió Europa, que Riera ha tillat de "fracassat i demofòbic", perquè no ha sabut donar "una resposta democràtica a la República". Els cupaires, doncs, aposten per desobeir les polítiques de l'estat espanyol i fer-ho, també, a través del restabliments dels "drets socials" que es van aprovar al Parlament l'anterior legislatura i que van ser anul·lats per Tribunal Constitucional, com ara lleis referents a l'habitatge o a la igualtat de gènere, però també tirar endavant un "pla de xoc contra la pobresa". Riera ha explicat que la CUP lluitarà per desenvolupar "polítiques públiques d'alt nivell i d'alta qualitat" en contra les "privatitzacions".

'Dempeus', l'eslògan de campanya

La CUP ha triat la paraula 'Dempeus' com a eslògan per a les eleccions del 21-D. La número 2 de la llista, Maria Sirvent, ha explicat que amb aquesta paraula volen demostrar que estan compromesos a "no claudicar" davant les accions de l'Estat. Sirvent ha explicat que volen que "les institucions arribin allà on el poble va arribar" en dies com l'1 d'octubre o el 3 d'octubre. "La nosatra voluntat de canvi és inequívoca", ha dit la número 2 per Barcelona.

L'eslògan el complementen tres idees que són els eixos bàsics de la campanya dels cupaires: drets socials, República i Assemblea Constituent. Així, aquests tres eixos han servit per dissenyar els quatre cartells que faran servir els cupaires per la campanya i que portaran aquestes frases com a eslògans: 'Hem pres l'humil decisió de no retrocedir. 21-D dempeus per l'assemblea constituent', 'Poble que lluita mai no perd, 21-D dempeus pels drets socials i polítics', 'Ni permís per ser lliures ni perdó per ser-ho, 21-D dempeus per la República sobirana' i 'Contra l'excepció, la dignitat rebel'. Els cupaires han triat la paraula 'Dempreus' perquè consideren que és "la garantia de fermesa davant la repressió, de canvi i de transformació social", i perquè "sobren 155 raons per estar dempeus". De fet, aquest és el lema que utilitzen els cupaires per al cartell genèric on s’hi incorporen els tres eixos de campanya.

La CUP començarà la campanya aquesta nit davant l'IES Jaume Balmes, un dels instituts que va patir les càrregues policials l'1 d'octubre. En total, els cupaires han preparat 85 actes arreu del territori que tindran un caràcter "reivindicatiu". L’acte central serà a Barcelona el diumenge 10 de desembre i l’acte final, el dia 19, es farà simultàniament a 5 ciutats catalanes: Barcelona, Figueres, Reus, Tàrrega i Alcanar. Pel dia 6 de desembre, dia de la Constitució, els cupaires no han preparat cap acte. La CUP ha destinat 433.526 euros a la campanya.