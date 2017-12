Defensa obre una investigació per les amenaces de dos civils a Puigdemont i Iglesias des del damunt d'un tanc de l'exèrcit

El Ministeri de Defensa ha anunciat l'obertura d'una investigació per les amenaces de dos civils al president Carles Puigdemont i al líder de Podem, Pablo Iglesias, des del damunt d'un tanc de l'exèrcit espanyol.

Els fets es van produir a Saragossa divendres passat, 8 de desembre, dia de la patrona de la infanteria de l'exèrcit espanyol, quan un suboficial va deixar entrar dos amics seus civils a les instal·lacions militars i va cometre la "negligència" de deixar-los pujar a dalt del tanc, segons han explicat a l'ACN fonts del ministeri de Defensa, que també han qualificat els fets de "gamberrada". A primera hora del matí, Puigdemont havia demanat a través d'un tuit escrit en anglès que s'obrís una investigació i que el govern espanyol es disculpés per uns fets que considera "inacceptables a la Unió Europea".

Spanish soldier on top of a tank threatens me and @Pablo_Iglesias_ Unacceptable in the EU. Spanish government must apologize and open an investigation https://t.co/IhFQrPzN0z