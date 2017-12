Domènech acusa els independentistes de voler "restaurar el bucle que ha fracassat"

El candidat de Catalunya en Comú - Podem, Xavier Domènech, ha tornat a posar de manifest que tenen la clau de la governabilitat, però ha deixat clar que no ho faran per legitimar cap dels dos blocs. "El bloc monàrquic només resta i per tant no existeix", ha etzibat Domènech, que també ha carregat contra "la restauració del bucle que ha fracassat" en referència al bloc independentista i la seva aposta per la independència. "Lluitarem per aconseguir que els membres del Govern surtin de la presó i puguin tornar de l'exili, però quan vas decidir apostar per la DUI vas deixar de ser el president de tots els catalans, vull que tornis, però no pots estar en el futur polític de Catalunya", ha interpel·lat directament al president el cap de llista dels comuns.

En l'acte final de campanya al Teatre Josep Maria de Sagarra de Santa Coloma de Gramenet, davant d'unes sis-centes persones, el presidenciable ha tornat a presentar la seva candidatura com la solució al bloqueig que viu la política catalana en un discurs molt contundent tant contra els independentistes com amb els constitucionalistes.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha obert l'acte, ha afirmat que aquestes últimes setmanes s'han viscut una barreja de sentiments positius i negatius: "L'1 d'octubre vam treure el millor de Catalunya per l'empoderament popular que va significar defensar el dret a decidir, però també vam veure el pitjor amb la crueltat de l'Estat a l'hora de reprimir la votació. D'altra banda, també ens va fer mal la DUI, perquè molts de nosaltres no la volíem, com tampoc volíem el 155", ha remarcat Colau, que ha deixat clar que "no ens resignem a la divisió del nostre poble".

"A qui li interessa aquesta divisió? A les elits", ha afegit l'alcaldessa de la capital catalana, que ha criticat els que acusen els comuns d'equidistant perquè "nosaltres sempre hem defensat la unitat popular". "El diàleg sempre és possibilitat i és responsabilitat dels governants i hem vingut aquí a recuperar l'autogovern, repartir el poder perquè no es quedi en poques mans i a impulsar polítiques socials com hem fet a l'Ajuntament de Barcelona", ha sentenciat.

"Nosaltres hem dit clarament que volem un govern progressista i fem una crida perquè recuperin la seva identitat d'esquerres per acabar amb la política de blocs", ha assenyalat Colau sobre el pacte que defensen amb ERC i el PSC. "Nosaltres som republicans des de sempre, no com aquells que la defensen des de fa tres dies", ha afegit en al·lusió a Junts per Catalunya. "I aquesta república només és possible des de la tendresa i la fraternitat entre pobles", ha anotat la dirigent dels comuns, que ha agraït a Podem donar la cara per la llibertat i el dret a decidir de Catalunya.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha fet un discurs molt dur contra els partits independentistes i constitucionalistes i ha posat com a exemple les polítiques socials que porta a terme l'Ajuntament de Barcelona. "Menys banderes i menys tuits i més fets", ha etzibat Iglesias. "El processisme s'ha acabat i sembla que el PDECat s'hagi convertit en marxista-leninista", ha remarcat abans d'afegir amb ironia que "el PDECat s'ha fet d'esquerres per aprovar la reforma de l'estiba o per no donar suport a la moció de censura contra Rajoy".

"És una burla a la democràcia que el cap d'estat avali la via de la repressió perquè qui no entén que Espanya és plurinacional no entén Espanya", ha criticat Iglesias en referència al discurs de Felip VI el 3 d'octubre. "La dreta monàrquica pot ser una alternativa a Catalunya?", s'ha preguntat sobre Ciutadans i ha deixat clar que no, perquè "sempre donen suport a governs corruptes i no treballen pels drets socials". "Té algun sentit que un votant d'esquerres voti Miquel Iceta? Als qui s'ho estan preguntant, només hi ha una manera que el PSC giri a l'esquerra, i és votant Xavier Domènech", ha sentenciat. Iglesias ha validat el govern progressista amb ERC i el PSC que defensen els comuns perquè és "l'única manera d'acabar amb els blocs i blindar l'autonomia de la Generalitat i els drets socials".