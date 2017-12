Domènech critica que el PSOE obri la porta a mantenir el 155 si guanyen les forces independentistes

El cap de files de Catalunya En Comú-Podem (CatECP) a les eleccions del 21-D, Xavier Domènech, ha carregat contra Óscar Puente, portaveu del PSOE, que va assegurar dijous que una retirada de l'article 155 a Catalunya "dependrà" del govern que surti de les eleccions del 21-D, segons recullen diversos mitjans. "Em sembla lamentable, espero que representi la seva pròpia veu" i no la del PSOE, ha clamat Domènech, que ha acusat els socialistes de ser "especialistes" en donar suport al PP i "no aportar solucions". Tampoc s'han escapat de les crítiques els populars.

Domènech ha insistit que el PP "no té cap projecte" per Catalunya ni per Espanya i ha posat com a exemple les mesures que es deriven de l'aplicació del 155. També que una de les propostes dels populars per aquestes eleccions obri la porta a prohibir les estelades a l'espai públic i institucional perquè són contràries a l'ordre constitucional. "És una proposta de regressió", ha assegurat en un contacte informatiu amb els mitjans després de visitar la Fira de Nadal de Tortosa. Pel que fa a la demanda del ministre de Justícia, Rafael Catalá, que ha demanat als socis de la UE una "reflexió sobre la llista de delictes" de l'ordre europea de detenció, Domènech ha assegurat que el PP ha convertit "l'excepcionalitat" en la seva forma d'actuació política. "Per això el 21-D, hem de treure un resultat que deixi clar que l'excepcionalitat no pot continuar igual, com tampoc la pràctica unilateral", ha afegit.

El presidenciable dels comuns també ha replicat les declaracions de la candidata per Lleida de la CUP, Mireia Boya, que en una entrevista a l'ACN ha confiat que dilluns es defensi el Museu de Lleida com els col·legis per l'1-O davant l'ordre de judicial de traslladar, com a màxim l'11 de desembre, les obres de Sixena a l'Aragó. "No ho compartim, crec que la millor defensa de la Lleida i del seu patrimoni cultural és efectivament que es retiri el 155. No és una solució, en tot cas és una manifestació". El cap de files dels comuns també ha afegit que, en qualsevol cas, també li sembla "plenament rebutjable" que la Guàrdia Civil pugui entrar al Museu en aquest context.

L'endemà del primer debat electoral a TVE, el cap de llista de CatECP ha recriminat a la resta de partits que es circumscriguin en els blocs independentista i constitucionalista perquè "expulsen" gent i territori de la política. En aquest sentit, ha assenyalat les Terres de l'Ebre com un territori "massa vegades" allunyat del debat polític. Per aquest motiu ha apostat per un pla de reindustrialització a la zona amb suport públic per recuperar el teixit productiu. Els comuns també volen estudiar els cabals ecològics de l'Ebre perquè temen que la salinització del riu "afecti claríssimament la pesca" i també les granges de tonyina, sectors "centrals" per a les terres de l'Ebre. "Aquestes temes que són essencials pel país i la seva gent, per tancar fractures, queden fora quan els blocs juguen a la crispació com vam veure al debat d'ahir [dijous]", ha sentenciat.