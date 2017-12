ERC no preveu cap alternativa a Puigdemont i "només" treballarà per investir-lo

"Per molta aspiració que tinguin, hem de ser realistes. És evident i ho sap tothom que si els consellers a l'exili posen els peus a Catalunya seran immediatament detinguts i posats a la presó, de la qual no sortiran durant molt de temps". Són paraules del conseller i número 5 d'ERC per Barcelona, Carles Mundó, durant la campanya electoral, per subratllar que no era viable pensar en una hipotètica investidura de Carles Puigdemont. Els republicans van repetir una vegada i una altra que el seu candidat a la presidència de la Generalitat era Oriol Junqueras, a qui consideraven l'únic líder sobiranista amb opcions de ser investit. Només unes hores després del recompte el partit ja ha començat a matisar la seva posició. "La prioritat és que es restableixi la normalitat democràtica i Puigdemont pugui tornar de Brussel·les", ha explicat aquest divendres la número 2 d'Esquerra, Marta Rovira.

Rovira ha garantit que "només" treballaran per crear les condicions que facin possible que Puigdemont sigui investit. "No preveiem cap alternativa a Puigdemont", ha remarcat, abans d'afegir que "Rajoy ha de posar fi a l'exili forçós i a la presó injusta i obrir una via dialogada amb aquells que han sigut escollits per una majoria de ciutadans". "Dins l'espai independentista els ciutadans han decidit que es restitueixi el govern legítim i nosaltres emplacem l'Estat a acceptar aquests resultats", ha subratllat.

ERC ha reunit aquest divendres la seva executiva ampliada després de quedar en una "digna" tercera posició en unes eleccions que aspiraven a guanyar. "Si Rajoy és un president demòcrata ha d'assumir aquest mandat democràtic", ha insistit.

En públic, Puigdemont és l'única opció per als republicans, però en privat continuen mantenint els dubtes sobre el possible retorn del president. De fet, no ajuda a pensar en un hipotètic canvi de rumb del PP a favor del diàleg el fet que aquest mateix divendres el Tribunal Suprem hagi acceptat incloure en la investigació per rebel·lió la mateixa Rovira i altres representants del sobiranisme.

En tot cas, Rovira no ha volgut comprometre's aquest divendres a investir cap altre candidat de Junts per Catalunya, tenint en compte que durant tota la campanya la formació impulsada pel PDECat ha mantingut que Puigdemont era l'únic candidat del partit. Ara els republicans, que ja han parlat amb Puigdemont però que encara no ho han pogut fer amb Junqueras, demanen que es conformi un govern a favor de la República "tan ràpid com sigui possible".

La incògnita de les actes dels diputats absents

Hi ha 8 diputats electes que són o bé a la presó (Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sànchez) o bé a l'exili (Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig) i tenen complicat participar en les votacions al Parlament. No haurien de tenir problema per prendre possessió de les actes de diputat, però si no poden votar amb regularitat el sobiranisme podria quedar en minoria al Parlament. Amb 70 diputats (34 de JxCat, 32 d'ERC i 4 de la CUP), aquests 8 vots podrien ser decisius. Rovira ha evitat aquest divendres reclamar públicament als diputats que renunciïn a les actes, però ha començat el compte enrere per a la primera votació al Parlament, la de l'elecció del president de la cambra i de la mesa.