ERC dona la "màxima legitimitat" a Junqueras per liderar el Govern i assumeix que Puigdemont no podrà tornar

Junts Per Catalunya ha dissenyat una campanya que comença i acaba en el seu líder, Carles Puigdemont, i l'objectiu de tornar-lo a investir president de la Generalitat i restablir el "Govern legítim". ERC vol combatre políticament una idea que considera una fal·làcia. Els republicans estan convençuts que la situació judicial de Puigdemont -que si torna a Catalunya serà probablement detingut- ho farà impossible. Ho ha explicitat el conseller Carles Mundó, número 5 per Barcelona, durant el míting d'aquest divendres a Blances: "Per molta aspiració que tinguin, hem de ser realistes. És evident i ho sap tothom que si els consellers a l'exili posen els peus a Catalunya seran immediatament detinguts i posats a la presó, de la que no en sortiran durant molt de temps, perquè no seran capaços de convèncer el jutge que no hi ha risc de fuga". Mundó ho ha considerat "injust", però ha demanat a JxCat que assumeixi la realitat i expliqui quin és el seu pla B.

Fins ara, els republicans havien assumit que Oriol Junqueras tampoc podria ser el proper president. De fet, és l'únic cap de llista a la presó. Aquest divendres, però, Mundó, ha demanat que es voti massivament a ERC per aconseguir que surti de la presó. Segons ell, serà "injustificable" que l'Estat mantingui empresonat al candidat guanyador el 21-D. "Quan hagi passat la campanya, Junqueras podrà sortir de la presó i prendre l'acta de diputat. A partir del dia 22 necessitem un govern fort i qui té la màxima legitimitat per fer-lo és Oriol Junqueras".

Des del Teatre de Blanes i davant 400 persones, els republicans han demanat a Junts per Catalunya que reconeguin quina és la situació i posin sobre la taula quin és el seu pla B. "Clar que volem rehabilitar el Govern legítim. Però és responsabilitat de tots els partits contemplar tots els escenaris, perquè si no estaríem enganyant a la gent, perquè pot ser que hi hagi gent que ni pugui tornar a ser investida", ha subratllat el número 9 de la candidatura per Barcelona, Ruben Wagensberg.

Esquerra rebutja la idea que el Procés s'identifiqui amb una persona, encara que sigui el president de la Generalitat. "No us deixeu enganyar. Una llista única no és la solució. Aquest país és plural i tenim tot el dret a expressar-nos amb pluralitat. A qui agradaria una llista única és a Madrid, que porta anys intentant identificar el Procés amb una sola persona. Això no va de líders, és un projecte col·lectiu, de tots", ha insistit Wagensberg. De fet, segons ell, "la millor manera de fer tornar al Govern legítim" és aconseguir, abans, la independència. "Hem d'explicar a la gent què pot passar el dia 22 i estar preparats per a tot", ha insistit, tot recordant la imatge d'alegria i desil·lusió que es va viure, per exemple, el dia de la suspensió de la declaració de la independència que va plantejar Puigdemont el passat 10 d'octubre.

Junqueras és, probablement, el polític català que més parla "d'amor". Amb ell a la presó sense poder defensar el programa dels republicans -com cada dia li han reservat una cadira amb llaç groc i els 400 assistents al Teatre de Blanes han rebut els candidats al crit de llibertat- ha estat Wagensberg qui s'hi ha referit. "L'amor romàntic a la Catalunya independent ens ha fet oblidar, de vegades, per què volem fer un país independent: Perquè els ciutadans puguem viure en un país millor".