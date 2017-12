ERC converteix el míting central en un homenatge a Junqueras

Els crits de “Llibertat” que acostumen a acompanyar els mítings d’ERC es van transformar ahir en els de “President” quan a través, primer, d’una carta i, després, d’una nota d’àudio, es va poder sentir per primera vegada en campanya la veu del candidat que les enquestes pronostiquen que serà el més votat el 21 de desembre. Oriol Junqueras va ser el gran protagonista del míting central dels republicans davant més de 2.000 persones al Born i la seva llibertat i la de la resta de presos polítics va ser la principal reivindicació a només cinc dies de les eleccions.

“El futur només tindrà sentit si treballem per construir una societat més justa i amb el respecte més escrupolós a la dignitat de cadascú. El més important és seguir construint el país juntament amb tots els nostres conciutadans”, explicava en tot just 45 segons, els primers en què la seva veu ressonava en campanya. Tancat a la presó d’Estremera des del 2 de novembre, ja són 46 dies sense poder tornar a casa. Ahir, com tots els dies de campanya, una cadira buida i un llaç groc van recordar “que un home innocent continua injustament empresonat”. A la carta, que van llegir els portaveus del partit a Madrid, Joan Tardà i Gabriel Rufián, el cap de llista d’Esquerra garantia que “sempre defensaran la democràcia i actuaran cívicament i pacíficament i mai deixaran que passin la piconadora al país els que volen fracturar la societat catalana”. “Aturarem la infàmia i seguirem fent camí fins a atrapar el somni”, concloïa.

Amb Junqueras ben present des del primer minut fins a l’últim, ERC va reclamar el vot de la ciutadania per “comandar” l’independentisme a partir del 21 de desembre amb el seu candidat de president. “Avui l’Oriol Junqueras no pot ser aquí, però nosaltres sabem que el podem rehabilitar amb un gest molt senzill: un vot i estarem més a prop de la seva llibertat, de la del Quim Forn i de la dels Jordis. Necessitem treure’ls de la presó”, va destacat la número 2 dels republicans, Marta Rovira. Abans Tardà havia comparat Junqueras amb els altres quatre presidents de la Generalitat d’ERC: Macià, Companys, Irla i Tarradellas. “Estem orgullosos de qui serà el nostre cinquè president de Catalunya. Visca l’Oriol Junqueras!, va exclamar davant l’ovació de la plaça Comercial del Born, que també va veure passar els consellers Raül Romeva i Carles Mundó, presos polítics fins al 4 de desembre, els consellers a l’exili Toni Comín i Meritxell Serret (en un vídeo gravat) i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entre molts altres. “Nosaltres sortim amb el peu coix perquè tenim el nostre candidat, el millor candidat, a la presó. Diuen que genera violència. Quina? L’única violència que veiem és la dels grups feixistes que campen impunement”, va subratllar Forcadell.

Esquerra o Ciutadans

Junqueras o Arrimadas. ERC o Cs. Aquest és el missatge que els republicans (i els taronges) confien que marqui el comportament dels votants indecisos en els últims dies de campanya. Ahir Esquerra va carregar bàsicament contra Cs -i contra Borrell per la seva referència a “desinfectar” el país-, el partit al qual, segons Mundó, “li importen un rave els catalans i només pensa en Espanya”. I ahir també es va poder sentir demanar el vot pel seu partit a l’últim dels caps de llista que faltava: “Vota ERC”, va reblar Junqueras.

LA PROPOSTA

ERC reobrirà totes les delegacions a l’exterior que ha tancat el govern del PP

EL RETRET

Rovira va dir a Borrell que ells sí que haurien de “desinfectar” les institucions de corrupció

EL DETALL

Habituats al crit de “Llibertat”, ahir va sorprendre que es coregés “Independència”