ERC proposa reduir un punt l'IRPF per a les rendes més baixes i no tocar-lo per a les altes

Els grans titulars de la campanya se'ls emporten les referències al Procés i al 155, però els partits també volen marcar perfil propi amb les seves propostes de Govern. Aquest dimecres, per exemple, ERC ha fet una crida a superar el 50% dels vots independentistes el pròxim 21 de desembre per esvair els dubtes sobre el suport a la República, però també ha plantejat una de les seves principals mesures econòmiques: la rebaixa de l'IRPF per a les rendes més baixes.

El programa electoral dels republicans es compromet a rebaixar en un punt (del 12% a l'11%) el primer tram autonòmic de l'IRPF, és a dir, el que està per sota dels 17.700 euros. A la pràctica això afectaria tots els contribuents, que, com a màxim, s'estalviarien 177 euros anuals -sense comptar altres deduccions-. Per finançar aquesta mesura, els republicans consideren que caldran 206 milions d'euros, ja que afectaria pràcticament tots els assalariats, tant els que cobren poc com els que cobren molt. "És assumible i just. Avui les rendes més baixes són les més gravades, i hem de treballar en aquest tracte fiscal que les alleuja", ha explicat aquest dimecres la número 2 d'Esquerra, Marta Rovira, en l'esmorzar informatiu Primera Plana.

De fet, és una proposta molt similar a la que es va incloure al programa electoral de Junts pel Sí ara fa dos anys. Aleshores es parlava de "reduir l'impost sobre la renda provinent del treball, especialment en els trams més baixos", però no se n'especificaven els detalls. Tot i la negociació de dos pressupostos amb la CUP, el Govern va decidir no implementar aquesta rebaixa.

La principal polèmica dels últims pressupostos no va arribar, però, per la rebaixa impositiva, sinó per l'increment de l'IRPF que la CUP reclamava per a les rendes més altes de 60.000 euros. Va ser el PDECat qui va descartar en tot moment aquesta opció. ERC, en canvi, s'havia mostrat disposada a incrementar un punt el tram autonòmic de l'IRPF a partir dels 90.000 euros anuals. Aquesta opció, però, no apareix al programa electoral que els republicans han presentat per al 21-D.

Esquerra tampoc planteja modificar a l'alça l'impost de successions (el vicepresident Oriol Junqueras sempre se n'havia mostrat poc partidari) ni el de patrimoni. En canvi, "per compensar" la caiguda d'ingressos que representaria la rebaixa del tipus mínim de l'IRPF, sí que tenen previst "gravar més les transmissions patrimonials especulatives".

Traduït al programa electoral això significa que es proposen incrementar els tipus de l'impost de transmissions patrimonials (ITP), "particularment per a aquelles transmissions immobiliàries de més valor". De fet, aquest impost ja va ser modificat a l'alça en la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2017. Des d'aleshores, la venda de pisos de més d'1 milió d'euros està gravada a l'11% (i no al 10%) i la transmissió de béns mobles (vehicles, per exemple) va passar del 4% al 5%.