ERC reivindica la llibertat de Junqueras a pocs metres de la presó d'Estremera

Era un dia assenyalat al calendari d'ERC: l'últim 'input' de la campanya electoral a pocs metres de la presó on des de fa 48 dies està tancat Oriol Junqueras. La delegació del partit, amb Marta Rovira al capdavant al costat de Carmes Forcadell i Raül Romeva, entre d'altres, ha sortit de l'aeroport del Prat a les 7 h per reclamar, quatre hores després davant dels murs del centre penitenciari, la llibertat d'un "home bo, empresonat injustament per complir amb el seu mandat democràtic". Els republicans han fugit de l'emotivitat i durant poc més de mitja hora s'han dedicat a denunciar les garanties democràtiques de l'Estat. "Exigim la llibertat immediata de Junqueras", ha remarcat el líder de Demòcrates, Antoni Castellà.

Rovira ha afegit que Catalunya es un país "on hi caben totes les idees". "I per davant de totes les idees hem de construir des de la pluralitat un país millor per a tothom. No poden dir que els fiscals i jutges han de decidir sobre la discrepància política. És la democràcia", ha etzibat.

Per primera vegada en campanya els candidats d'Esquerra han estat a prop del seu líder, "a 600 quilòmetres de casa", ha recordat Rovira, en un símptoma més que "aquestes eleccions no es fan en un context de normalitat".

De fet, abans que comencés a parlar la número 2 del partit una desena de persones vinculades al grup ultra Hogar Social han intentat boicotejar l'acte desplegant una pancarta amb el lema "Espanya no es rendeix" i les torres de l'escut de Castella. "No ens enganyen, Catalunya és Espanya", "Puigdemont a presó" i "Separatistes, il·legalització" han sigut alguns dels càntics que Rovira ha pogut sentir pràcticament a cau d'orella. La Guàrdia Civil ha allunyat els ultres de la quarantena de candidats republicans que s'han acostat a Estremera.

Fins a aquell moment, la protesta s'havia limitat a un únic manifestant amb una bandera espanyola i el típic cor de Ciutadans amb les banderes europea, espanyola i catalana. I bon humor. Els èxits de Manolo Escobar 'Que viva España' i 'Que bonita es Badalona' han acompanyat els primers discursos, entre els quals el del número 3 d'ERC, Raül Romeva. El conseller, que va passar 32 nits compartint cel·la amb Joaquim Forn -que continua tancat a Estremera- s'ha notat incòmode a mesura que l'autobús que havien agafat a Barajas s'apropava a la presó. No ha volgut situar-se en primera fila i tot just ha acabat de parlar Rovira ha tornat ràpidament cap a l'autobús. "Estic bé", anava responent a qui li preguntava.

540x306 Raül Romeva, fent declaracions davant la presó on hi va passar un mes / FERNANDO ALVARADO / EFE Raül Romeva, fent declaracions davant la presó on hi va passar un mes / FERNANDO ALVARADO / EFE

Romeva ha criticat la "paradoxa" que hi hagi dues persones pacífiques dins la presó i, en canvi, "els violents de Blanquerna continuïn fora" després de ser condemnats. Abans de tornar a l'autobús, alguns dels ultres han amenaçat de mort els candidats republicans. "M'he quedat amb la teva cara. Et buscaré i et mataré", li ha dit un d'ells al número 8 de la llista, Rubén Wagensberg, que els havia estat fent fotos. L'esportista Núria Picas, número 25 d'ERC, també ha enregistrat alguns dels insults i, irònicament, els ha preguntat si consideraven que estaven comportant-se amb educació.

Rovira i la diputada d'ERC al Congrés Ester Capella, totes dues advocades, han pogut visitar tot seguit Junqueras per traslladar-li com han viscut la recta final de campanya.

La presó d'Estremera ha obert un expedient sancionador a Junqueras perquè ERC va fer servir un missatge d'àudio seu en el míting central de campanya sense autorització. De moment se li ha prohibit trucar al número de telèfon de l'assessor que va enregistrar el missatge. A la presó des del 2 de novembre, Junqueras no ha pogut participar en cap acte de campanya i ni tan sols podrà votar al seu col·legi electoral el 21 de desembre. Fonts del partit confirmen que ja ho ha fet per correu.

Aquest dimarts els republicans rendeixen homenatge al seu líder. Al matí a Estremera i al vespre al seu poble, Sant Vicenç dels Horts, on Esquerra tancarà la campanya electoral.

La delegació d'ERC no ha estat l'única que avui s'ha concentrat a les portes d'Estremera . Una delegació d'un total de set eurodiputats que formen part de fins a quatre grups de parlamentaris diferents ha ofert una roda de premsa davant de la presó per denunciar que, malgrat complir tots els requisits legals i haver-ho demanat amb un mes d'antelació, el centre penitenciari no els ha deixat entrar a visitar Oriol Junqueras i Joaquim Forn.