ERC tancarà la campanya a Estremera

Esquerra ha estat l'única candidatura que no ha pogut comptar amb el seu cap de llista en campanya i dimarts dia 19 el partit rendirà homenatge a Oriol Junqueras a pocs metres de la presó on està tancat des del 2 de novembre. Onze dels quinze primers candidats per Barcelona -Toni Comin i Meritxell Serret estan exiliats a Bèlgica i Carme Forcadell té compromisos al Parlament- i els tres primers representants de les llistes de Tarragona, Girona i Lleida denunciaran l'empresonament "injust" del seu líder des d'Estremera. Els acompanyaran diputats i senadors republicans.

L'acte no tindrà el format de míting, sinó que serà una concentració a pocs metres de la presó, segons expliquen fonts del partit. Tot i que el dia d'inici de campanya, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va decidir deixar en llibertat sota fiança a sis dels consellers del Govern, va mantenir la presó incondicional contra Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. ERC ha carregat durament contra aquesta decisió en interpretar que "no té cap base jurídica" i només respon a la voluntat de l'Estat de "mantenir empresonat al candidat que pot guanyar les eleccions". "No és casualitat que Junqueras sigui a la presó", apuntava ahir Carles Mundó, company de cel·la del vicepresident del Govern durant 32 nits, en una entrevista a l'ARA.

L'acte "simbòlic i de denúncia" dels republicans a Estremera serà el primer però no l'únic homenatge del partit al seu candidat a la presidència de la Generalitat. De tornada a Catalunya, Esquerra tancarà la campanya amb un últim míting electoral a Sant Vicenç dels Horts, la ciutat on l'espera la seva família des de fa 42 nits.