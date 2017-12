Puigdemont guanya la pugna pel lideratge de l'independentisme

La pugna per liderar l'independentisme ja té guanyador: Carles Puigdemont. Amb un 95% del vot escrutat, Junts per Catalunya (JxCat), el partit de la llista que encapçala el president, aconsegueix consolidar-se com la primera força del bloc sobiranista, amb 34 escons, dos més que ERC. JxCat, que reivindicava la legitimitat del govern destituït per Mariano Rajoy, aconsegueix victòries clares a les demarcacions de Lleida i Girona, un resultat que té gust de victòria per als simpatitzats i candidats aplegats a l'Hotel Catalonia Eixample de Barcelona perquè les primeres enquestes i sondejos donaven a JxCat menys de la meitat dels diputats que han aconseguit, mentre que ERC havia de ser la clara guanyadora. Finalment, però, la batalla que es va encetar amb la decisió de no presentar una llista conjunta ha acabat decantant-se a favor de Puigdemont.

Malgrat que la força més votada i amb més diputats ha sigut Ciutadans, el bloc independentista, és a dir el govern destituït de la Generalitat, s'ha reivindicat com el més votat i manté la majoria parlamentària tenint en compte que amb ERC i la CUP sumen 70 escons. En percentatge de vots, es manté una situació similar a la que hi havia abans de l'aplicació del 155: el bloc independentista manté un 47,7% dels vots.



JxCat reivindica la restitució del govern de Puigdemont

Els crits de "Puigdemont, president" han superat els que reclamen "independència" a la seu electoral de JxCat, on amb més del 95% dels vots escrutats tots els candidats han pujat a l'escenari per reivindicar la restitució del govern de Carles Puigdemont. El número 8 de la llista de JxCat ha defensat el resultat com "la derrota de l''A por ellos'" i ha assegurat que "el 155 ha quedat mort i enterrat". Els portaveus de JxCat han dedicat un resultat que consideren "una heroïcitat" als Jordis, als membres del Govern empresonats i a l'exili. Per acabar, el conseller Jordi Turull ha dedicat unes paraules directament a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i ha dit, en castellà: "Hola, Soraya, el president Puigdemont ha guanyat i les urnes han escapçat el Partit Popular".



Tot i això, els candidats i simpatitzants de Junts per Catalunya -amb prudència i neguit en veure com Ciutadans anava guanyat força- han interpretat el resultat de les eleccions com un aval a l'independentisme i per això han felicitat també ERC i la CUP, i han assegurat que "aquesta és una victòria de tots".

Just després del tancament dels col·legis, la cap de campanya de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, ha comparegut a l'Hotel Catalonia Eixample de Barcelona i s'ha mostrat confiada que "avui el 155 morirà a les urnes". La portaveu de JxCat ha qualificat d'"excel·lent notícia" l'elevada participació d'aquest 21 de desembre, que a les 18 hores superava en cinc punts la participació de fa dos anys. Artadi considera que aquesta participació "referma que a Catalunya manen els catalans i que estimem la democràcia".

Amb Artadi també ha comparegut Eduard Pujol, el número 8 de la llista que encapçala el president, Carles Pugidemont, que ha volgut posar l'accent en el fet que aquestes "mai seran unes eleccions normals" i ha recordat els membres de la llista de JxCat que són o a la presó o a Brussel·les. "Alerta a normalitzar aquestes eleccions", ha sentenciat. Les declaracions de Pujol han anat en la mateixa direcció que les que ha fet el mateix Puigdemont des de Brussel·les.

Tant Artadi com Pujol s'han mostrat optimistes i "contents" després d'una campanya que han qualificat de difícil. Els portaveus de JxCat s'han mostrat satisfets de com ha avançat una campaya ascendent per al partit que encapçala Puigdemont: "Cada vegada ha anat a més, i hem notat més l'escalf de la gent", ha assegurat Artadi.