Eurodiputats de quatre grups denuncien des d'Estremera que els impedeixen visitar els presos polítics

La delegació d'ERC no ha sigut l'única que avui s'ha concentrat a les portes d'Estremera. Una delegació d'un total de set eurodiputats que formen part de fins a quatre grups de parlamentaris diferents han ofert una roda de premsa davant de la presó per denunciar que, malgrat que compleixen tots els requisits legals i que ho han demanat amb un mes d'antelació, el centre penitenciari no els ha deixat entrar a visitar Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

Tots ells s'han fotografiant ensenyant els seus passaports i les credencials d'eurodiputats davant la premsa. "Aquesta és part de la nostra feina, assegurar-nos que la democràcia funciona a tots els països de la UE. I com que no ens deixen entrar, Espanya tracta diferent aquest presos", ha asseverat el francès José Bové, que ha recordat que fa tan sols dues setmanes va visitar uns presos a França sense cap problema. Denuncien que s'estan vulnerant drets fonamentals perquè, en condició d'eurodiputats, tenen dret a visitar qualsevol pres arreu d'Europa i que la situació que s'estan trobant a l'Estat no és habitual.

540x306 Un grup d'eurodiputats, a les portes d'Estremera denunciant que no els deixen entrar / JORDI SOLÉ Un grup d'eurodiputats, a les portes d'Estremera denunciant que no els deixen entrar / JORDI SOLÉ

Acompanyaven Bové la també eurodiputada francesa Marie-Pierre Vieu, la letona Tatjana Zdanoka, el flamenc Mark Demesmaeker i els catalans Josep-Maria Terricabras (ERC), Jordi Solé (ERC) i Ramon Tremosa (PDECat). Els europarlamentaris representen els verds, els liberals, els conservadors britànics i els comunistes, i formen part de la plataforma de diàleg UE-Catalunya.

El PP recalca que no és una delegació oficial

El portaveu del PP a Brussel·les, Esteban González Pons, ha censurat la visita del grup d'eurodiputats a Estremera i ha assegurat que ells "no representen el Parlament Europeu, i realitzen aquesta visita a títol exclusivament personal". "El Parlament Europeu no ha enviat cap delegació a Espanya amb aquest objectiu, i per suposat no dona suport a aquest tipus de visites. En les últimes setmanes ha quedat totalment clar que dona suport a la separació de poders vigent en un estat de dret com és Espanya", ha afegit González Pons des de la capital europea.