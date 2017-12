Fachin afirma que cada vot als comuns serà un vot que ajudi Mariano Rajoy

Segona jornada d'Albano Dante Fachin a la campanya d'ERC, aquest dijous als Jardins de Tete Montoliu per parlar del procés constituent que els republicans plantegen per a l'endemà del 21-D. La millor manera d'assolir-lo, confessen, és que l'independentisme aconsegueixi més del 50% dels vots. Ho va dir la número 2 d'ERC, Marta Rovira, aquest dimecres, i ho ha repetit Fachin aquest dijous: "Si el dia 21 els independentistes no guanyen amb claredat, és a dir amb més de la meitat dels vots, guanya Rajoy". "Tota la resta són excuses i fer trampes", ha afegit.

Fachin també ha carregat contra els comuns, dels quals no entén que no se sumin efusivament a la construcció de la República i al procés constituent. "Entenc que cada vot a Catalunya en Comú ajuda a derrotar el projecte que més preocupa Mariano Rajoy", ha lamentat. "Aquestes eleccions van de decidir si a Catalunya continuen manant Rajoy i els delegats de Cs i el PSC o si deixem decidir els ciutadans", ha afegit Rovira, que també s'ha mostrat desconcertada amb l'actitud dels comuns.

Crítiques a les pressions del PDECat

Les crítiques als comuns no han sigut les úniques que han compartit ERC i Fachin. La número 5 per Girona, Magda Casamitjana, ha recordat l'experiència a Junts pel Sí per carregar directament contra el PDECat quan debatien sobre el procés constituent. "A Junts pel Sí vam rebre moltes pressions del PDECat per no poder assolir allò que nosaltres volíem. Hem estat retinguts", ha criticat, tot apuntant a les relacions de l'antiga Convergència amb els lobis.

"El 21-D hem de decidir si legitimem la dependència absoluta als interessos oligopolístics de l'Estat o de si els ciutadans tenen capacitat per decidir-ho tot", ha insistit Rovira. El procés constituent que proposen els republicans és similar al que es va acordar a la comissió d'estudi del Parlament, posteriorment anul·lat pel Tribunal Constitucional. La primera de les tres fases és, segons Rovira, la més rellevant, perquè és on la ciutadania s'ha d'organitzar per debatre com vol que sigui la República. Escòcia i Islàndia són dos dels referents per als republicans, que garanteixen que les institucions ajudaran a dissenyar el procés constituent i hi destinaran els recursos que calguin.