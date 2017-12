Feijóo acusa els independentistes “d’inventar-se” un “fals exili i una falsa repressió”

El PP ja va dir que Xavier García Albiol rebria el suport dels dirigents del partit, de la Moncloa i de dirigents territorials perquè al partit consideren les eleccions del 21-D com unes eleccions d'abast estatal. La primera visita ha arribat des de Galícia. El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ha acompanyat Albiol en un acte al Centro Cultural Galego Saudade i ha basat el seu discurs a carregar contra els independentistes, a qui ha acusat de mentir "camuflant les urnes per mentides", fent una "República de cartró pedra" i "inventant-se un fals exili i una falsa repressió". "Tot en el Procés ha sigut fals", ha sentenciat.

De fet, ha acusat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no ser un estadista, sinó un "escapista", perquè "no s'ha quedat per donar la cara". A més, Feijóo ha carregat amb contundència contra la formació del president, el PDECat, a la qual ha acusat de ser "antisistema" i de rebre el suport només dels "extremistes" europeus. Així, ha retret que CiU sigui el partit "que més ha apropat els pressupostos generals de l'Estat", i ha preguntat, retòricament: "Com pot dir que Espanya els robava quan votaven que sí a tots els pressupostos?". "Si són capaços de destrossar el seu partit, també són capaços de destruir el país", ha dit.

En canvi, ha reivindicat el PP com el "partit moderat" que posa en evidència que "és perfectament compatible estimar el pare i la mare, ser català i espanyol".

Segons ha dit, el Procés és un "gran negoci per als independentistes" perquè "sempre governen els mateixos", però el bloc constitucionalista té l'oportunitat de frenar-ho perquè els "que difamen i menteixen no mereixen el suport de la gent". De fet, ha afirmat que Catalunya "està segrestada per polítics intolerants que detesten la Catalunya real", que és la que "parla castellà i català" i que se sent "catalana i espanyola".

Albiol treu l'espantall de les pensions

Amb un to menys abrandat, Albiol sí que ha aprofitat que el públic era majoritàriament gent gran per treure l'espantall de les pensions. "Mentre Catalunya sigui Espanya, les pensions estan garantides, però aquells pensionistes que apostin per la independència estan posant en risc les seves pensions", ha avisat. Per això, ha dit que "la millor garantia per mantenir les pensions és una Catalunya forta dins del gran país que és Espanya".