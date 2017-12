Iceta replica els "atacs injustificats" de Puigdemont i l'acusa de ser l'únic "responsable" del 155

El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, apuja el to contra Carles Puigdemont. El socialista ha carregat contra els "atacs injustificats" del candidat de Junts per Catalunya, que aquest dimecres el va acusar d'haver-la fet "grossa" amb el 155, i li ha deixat clar que ell és l'únic "responsable" de la suspensió de l'autonomia. "Si hi ha una persona responsable del 155 és Puigdemont i tothom ho sap", ha dit en un acte a Sant Joan Despí, on ha reiterat que si el president hagués convocat eleccions no s'hauria fet la DUI i l'Estat no hagués intervingut Catalunya.

"Algun dia espero que ens expliquin la veritat, per quina raó a les 2.30 hores de la matinada l'equip que dirigia el Procés va decidir que la millor sortida per a tots era convocar eleccions i per què al matí es van fer enrere", ha continuat, demanant als independentistes que "abans de derivar la seva responsabilitat en altres" facin un "examen de consciència". "Estan buscant excuses per no responsabilitzar-se dels propis actes", ha insistit.



El cap de llista també s'ha defensat de les crítiques que ha rebut per defensar la necessitat d'indults si hi ha condemnes de líders independentistes. "Algú ha d'intentar pensar com curarem les ferides", ha afirmat. Iceta ha admès que aquesta opinió el pot penalitzar de cara al 21-D pel flanc unionista, si bé ha remarcat dit que no li importa "pagar un preu" si és per portar la "reconciliació" a Catalunya. "Espero no ser l'únic polític català que pensi el dia 22. Hi ha molt càlcul pensant a les eleccions i poca proposta sobre què farem entre tots per tancar la fractura social i política que ha danyat al nostre país", ha sentenciat.