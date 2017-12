Iceta s'ofereix com a president "honest" capaç d'iniciar el "viatge cap a la reconciliació"

Amb les expectatives electorals a l'alça, l'objectiu del PSC el 21-D és convertir Miquel Iceta en president de la Generalitat, encara que el partit no aconsegueixi la primera o segona posició al Parlament. "Qui millor president que jo mateix?", s'ha preguntat aquest dilluns el candidat socialista, assegurant que després dels comicis pactarà amb aquelles formacions que li permetin assumir el lideratge de la Generalitat.

En una conferència organitzada per Barcelona Tribuna, el cap de llista del PSC ha reivindicat el que ha definit com la "receta Iceta". Una recepta que, ha insistit, passa per la honestedat: "Vull que els catalans vegin al seu president [...] com una persona honesta. Jo diré sempre la veritat. No diré una cosa en públic i una altra en privat. No diré als ciutadans que tot està per fer i tot és possible. Sobretot perquè sé que no és cert", ha dit, en un dels nombrosos dards que ha llançat a l'independentisme.

Iceta ha estat molt crític amb el "sotrac" que ha suposat el Procés, i ha fixat com a "primera" i "més important" prioritat al país "tancar la fractura que s’ha obert a la societat". "Requereix que tots junts abandonem el rumb de col·lisió que hem portat i iniciem el viatge cap a la reconciliació. Una reconciliació entre catalans, una reconciliació amb la resta dels espanyols, una reconciliació amb Europa i una reconciliació amb el món econòmic", ha dit.

Fent gala de la candidatura que ell mateix defineix com a "Junts pel Seny" -amb els hereus d'Unió com a principal actiu de transversalitat-, Iceta ha promès portar la "tranquil·litat" a Catalunya: "El referèndum per a sortir d’Europa que va semblar que proposava Puigdemont o la desobediència social permanent que defensa Esquerra [...] són ocurrències que generen una incertesa que Catalunya no es pot permetre", ha dit.

En aquest sentit, ha refermat la seva aposta per una "política de grans pactes i acords", el principal dels quals és el seu pacte d'estat per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya, basat en les 46 demandes de Puigdemont a Rajoy. "Es tracta de fer un pacte per convèncer una àmplia majoria de catalans que no necessiten la independència perquè hi ha un projecte d’una Espanya més interessant i més beneficiós per a tots".

El candidat socialista, que ha estat introduït amb elogis per Miquel Roca i Junyent, ha acabat la seva conferència assegurant que la seva "proposta catalanista, democràtica i reformista" vol enviar un missatge d'"esperança": "Catalunya tornarà a ser rica i plena". Iceta no pot amagat, però, que les eleccions no comencen en condicions normals. Just quan acabava l'acte s'ha sabut que el jutge del Tribunal Suprem manté la presó per als consellers Junqueras i Forn i per als Jordis, una decisió que Iceta ha qualificat de "mala notícia".