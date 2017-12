La decisió del Tribunal Suprem provoca "perplexitat" i "tristesa" entre les formacions polítiques

La decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de mantenir la presó provisional sense fiança per al vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, i els líders de les associacions independentistes ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, ha provocat "perplexitat i tristesa" entre les formacions polítiques. "És un estat que no ens mereixem. De fet ja ho sabíem. Continua reiterant l’error d’un empresonament arbitrari, és una injustícia flagrant, insisteix en no voler celebrar eleccions amb normalitat dins de l’excepcionalitat que estan situades" ha assegurat el portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol. "Ens provoca una enorme tristesa perquè no ens mereixem un estat que no ens permet anar a una campanya electoral amb una mínima garantia per poder-nos explicar", ha dit Pujol. "El que tenim és el dia 21 dir prou, anar votar i plantar cara a un estat que fa coses terribles", ha afegit el portaveu de Junts per Catalunya.

El líder dels republicans a Barcelona, Alfred Bosch, també ha criticat la decisió de Llarena a través de Tuiter. "Mai podran empresonar la immensa dignitat que representen l'Oriol, en Quim i els Jordis. Avui cometen una nova injustícia, el #21D respondrem amb vots".

El líder del PSC a Catalunya, Miquel Iceta, ha qualificat la decisió del jutge de "mala notícia": "Me n'alegro pels membres del Govern que deixaran de ser a presó, però s'hauria d'haver estès aquesta mesura al conjunt de membres del Govern i a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart". El regidor socialista a l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha coincidit amb Iceta. Ha assegurat que "era positiu" per a la campanya del 21-D que tots els candidats a la presidència de la Generalitat "estiguessin en els actes públics i debats" per poder "contrastar propostes" i de "demanar-los explicacions".

El número tres del PSC pel 21-D i exlíder d'Unió, Ramon Espadaler, per la seva banda, ha assegurat que li "dol" la decisió del jutge Llarena. "No és la resolució que esperàvem i desitjàvem", ha admès, afegint que la posada en llibertat de tots els empresonats "hagués contribuït a normalitzar una campanya excepcional"

PP i Ciutadans aplaudeixen el Suprem

En canvi, els líders del PP i Ciutadans han aplaudit la decisió del Tribunal Suprem. Xavier García Albiol ha dit a través del tuiter: "Amb la decisió del magistrat del Tribunal Suprem es demostra que la Constitució espanyola no és un xiclet que s'estira fins permetre la independència com va afirmar Junqueras". Per la seva banda, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha insistit en la necessitat de "respectar les decisions judicials". En declaracions posteriors a un esmorzar informatiu amb Inés Arrimadas a Madrid, ha assegurat que "a diferència dels partits separatistes sempre respectem les decisions judicials. Ni pressionem els jutges, ni rodegem el TSJC, ni coaccionem els fiscals. Tots els que estiguin lliures d'imputacions podran fer campanya. Els sospitosos de delictes tan greus com malversació i sedició no. Ells han decidit cometre possibles delictes, d'altres no ho hem fet. Ens juguem molt. Hi ha candidats i llistes que porten molts imputats, com ERC i Junts per Catalunya. Nosaltres ni en portarem mai".